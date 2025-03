DHL: Lagerfrist überschritten – was passiert und was tun?

DHL-Sendungen können in einer Packstation oder Filiale landen. Dort bleiben sie nur wenige Tage. Werden sie nicht abgeholt, taucht der Hinweis „Lagerfrist überschritten“ in der Sendungsverfolgung auf. Was passiert in dem Fall und was kann man tun?

Was passiert, wenn die Lagerfrist überschritten wurde?

Die Lagerfrist für Pakete in einem Paketshop oder einer Packstation liegt bei 7 Werktagen beziehungsweise bei 9 Tagen, falls es sich um einen „benachrichtigte Sendung“ handelt. Das betrifft DHL-Pakete, die an einen anderen Abholort wie eine Packstation oder einen Paketshop umgeleitet wurden, weil eine Packstation zum Beispiel zu voll war oder ein Empfänger nicht angetroffen wurde. Nach Ablauf der Zeit kann man die Sendung an dem angegebenen Ort nicht mehr abholen. Normalerweise erhält man 2 Tage vor Ablauf dieser Frist noch eine Benachrichtigung, dass das Paket abgeholt werden muss. Was passiert danach?

So sieht der Status in der Sendungsverfolgung aus. (© Screenshot GIGA)

Schafft man es nicht, wird die Sendung an den Absender zurückgeschickt .

. Nur in seltenen Fällen wird das Paket nochmals zugestellt, bevor es zurückgeht.

Falls der Absender die Annahme verweigert oder nicht erreichbar ist, kann das Paket als unzustellbar gelten.

gelten. Man kann die Aufbewahrungszeit nicht verlängern . Seid ihr also zum Beispiel im Urlaub und könnt eine Sendung aus einem Abholort nicht mitnehmen, könnt ihr nicht etwa bei einer DHL-Filiale anrufen und darum bitten, die Sendung länger als 7 Tage zu lagern.

. Seid ihr also zum Beispiel im Urlaub und könnt eine Sendung aus einem Abholort nicht mitnehmen, könnt ihr nicht etwa bei einer DHL-Filiale anrufen und darum bitten, die Sendung länger als 7 Tage zu lagern. Handelt es sich bei der Rücksendung um eine Bestellung von Amazon, wird das meistens wie eine Retoure gehandhabt. Das heißt, die Sendung geht an den Online-Shop zurück und euer Geld wird zurückerstattet.

Das ist aber nicht die generelle Handhabe bei solchen nicht abgeholten Sendungen. Bei anderen Online-Shops kann zum Beispiel ein erneuter Zustellversuch unternommen werden.

Generell ist also die verweigerte oder verpasste Annahme nicht mit einer Retoure gleichzusetzen. Es kann zum Beispiel bei manchen Online-Shops sein, dass die Rücksendung mangels Retoure-Formular gar nicht einer bestimmten Bestellung zugeordnet werden kann.

Für Online-Shops fällt bei einer Rücksendung eine Strafgebühr in Höhe von 2,00 bis 4,00 Euro an. Möglicherweise kann diese Gebühr dem Käufer in Rechnung gestellt werden (Quelle: Amazon Sellercentral).

Bei Privatkäufen über eBay und Co. könnt ihr den zustande gekommenen Kaufvertrag nicht einfach umgehen, indem ihr eine Sendung nicht abholt und zurückschicken lasst.

Das sagt DHL zur Frage, ob man die Frist zur Abholung verlängern kann (Quelle: DHL):

Eine Verlängerung der Frist ist leider nicht möglich. In unserer Packstation wird die Lieferung sieben Kalendertage - mit dem Tag der Einstellung - für Sie aufbewahrt. DHL im FAQ-Bereich zur Aufbewahrungsfrist

Was, wenn das Paket nicht innerhalb von 7 Tagen abgeholt wird?

In seltenen Fällen kommt es vor, dass der Status „Lagerfrist überschritten“ plötzlich und ohne Vorinformation in der DHL-Sendungsverfolgung auftaucht. Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn eine Sendung nicht oder nicht richtig bei der Abgabe in einem Paket-Shop eingescannt wurde. Möglicherweise hat man auch den Hinweis nicht erhalten, dass eine Sendung umgeleitet wurde und erfährt zu spät und nach Ablauf der Lagerfrist, wo die Sendung sich befand. Wird man nicht informiert und verpasst die Abholung deswegen, kann man versuchen, das gezahlte Porto bei DHL zurückerstatten zu lassen (Quelle: Paketda.de)