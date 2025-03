PayPal Express Checkout: Was ist das und was sind die Unterschiede?

PayPal ist bei zahlreichen Online-Shops als Zahlungsmethode verfügbar. In einigen Fällen gibt es mit „PayPal Express“ eine zusätzliche Option. Wie funktioniert das und was ist der Unterschied zwischen der Standard-Zahlung mit PayPal und dem PayPal-Express-Checkout?

So funktioniert der PayPal-Express-Checkout

„PayPal Express Checkout“ ist eine schnellere und optimierte Zahlungsmethode von PayPal. Der Hauptunterschied zum normalen PayPal-Checkout liegt in der Benutzerführung und der Integration im Bestellprozess. Wie der Name vermuten lässt, beschleunigt der Express-Checkout die Zahlung via PayPal.

Folgt ihr dem Express-Button, werdet ihr direkt vom Online-Shop zu eurem PayPal-Konto weitergeleitet.

weitergeleitet. Dort könnt ihr euch einloggen und die Zahlung direkt durchführen.

Eure persönlichen Daten wie den Namen und die Adresse müsst ihr im Online-Shop nicht eingeben . Die Daten werden stattdessen direkt von eurem PayPal-Account übernommen.

. Die Daten werden stattdessen direkt von eurem PayPal-Account übernommen. Mit PayPal-Express spart ihr euch einen neuen Login bei dem jeweiligen Online-Shop.

PayPal vs. PayPal Express: Unterschiede

PayPal Express steht nicht überall zur Verfügung, auch wenn der Anbieter PayPal als Zahlungsoption nutzt. Händler müssen den Express-Checkout für ihren Shop freischalten. Für euch als Käufer ergeben sich einige Vorteile:

Der Kaufvorgang kann schneller durchgeführt werden.

werden. Ihr müsst euch lediglich im PayPal-Account und nicht noch zusätzlich im Online-Shop einloggen.

Versand- und Rechnungsinformationen müssen nicht eingetragen werden, sondern werden direkt aus den Angaben im PayPal-Konto übernommen.

So spart ihr euch vor allem am Smartphone umständliche Eingaben mit der kleinen Tastatur.

Für Händler bedeuten weniger Schritten in der Kaufabwicklung in der Regel auch weniger Absprünge während des Bezahlvorgangs.

Merkmal PayPal Express Checkout Normaler PayPal Checkout Checkout-Prozess Käufer kann direkt von der Warenkorbseite zahlen Käufer durchläuft die gesamte Checkout-Seite des Shops Datenübertragung Versand- und Rechnungsadresse werden direkt von PayPal übernommen Käufer muss die Adressen oft manuell eingeben Nutzerfreundlichkeit Weniger Schritte, schnellerer Kaufabschluss Mehr Schritte erforderlich Integration in Shops Wird oft als zusätzlicher Button neben normalen Zahlungsmethoden angeboten Standardmäßige Zahlungsoption am Ende des Checkouts

