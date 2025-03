Müller: Blüten bekommen, einlösen und was sind sie Wert?

Zahlreiche Geschäfte haben ihr eigenes Bonus-Programm, so auch Müller. Wer regelmäßig in der Drogerie einkauft, kann „Blüten“ sammeln. Wie funktioniert das, wie lassen sich Blüten einlösen und was sind die Vorteile?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Wie kann man Blüten erhalten?

Wer Blüten bei Müller sammeln will, muss sich bei dem Shop registrieren. Das funktioniert einfach über die Müller-App auf dem Handy. Man benötigt dafür lediglich eine E-Mail-Adresse. Hier findet ihr den Download der Müller-App für Android (zum Download) und iOS (zum Download).

Habt ihr euren Account bei Müller eingerichtet, könnt ihr bei jedem Einkauf Blüten erhalten.

Blüten erhalten. Bei Einkäufen in einer Filiale öffnet ihr dafür die App.

Tippt dann auf das QR-Code-Symbol unten in der Mitte des Smartphone-Bildschirms, um die virtuelle Kundenkarte zu öffnen.

unten in der Mitte des Smartphone-Bildschirms, um die virtuelle Kundenkarte zu öffnen. Lasst den Code in der App vom Kassenpersonal einscannen.

in der App vom Kassenpersonal einscannen. Führt dann den Bezahlvorgang wie gewohnt durch.

Nach dem Bezahlen erhaltet ihr die Blüten automatisch .

. Bei Online-Bestellungen werden euch die Blüten gutgeschrieben, sobald ihr den Artikel in einer Filiale abholt und bezahlt.

Anzeige

Blüten bekommt ihr nicht nur für Einkäufe bei Müller. Es gibt immer wieder auch Aktionen für Extra-Guthaben. So gibt es etwa bei der ersten Anmeldung 500 Blüten geschenkt. Wer Freunde für die Müller-App wirbt, erhält sie ebenfalls als Belohnung.

Hinweis: Vergesst nicht, die App an der Kasse einscannen zu lassen. Müller-Blüten lassen sich nicht nachträglich buchen.

Anzeige

Was sind Müller-Blüten wert und wann verfallen sie?

Für 1 Euro gibt es 1 Blüte. Kauft ihr also zum Beispiel für 35 Euro ein, erhaltet ihr 35 Blüten. Jede Müller-Blüte hat einen Wert von 1 Cent. Habt ihr also zum Beispiel 100 Blüten gesammelt, könnt ihr einen Rabatt in Höhe von 100 Cent. also 1,00 Euro beim nächsten Einkauf erhalten. Für den 1-Euro-Rabatt müssen vorher 100 Euro ausgegeben werden.

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Beachtet, dass die Blüten nach einer bestimmten Zeit verfallen. Ihr habt ab dem Einkauf 12 Monate Zeit, sie einzulösen. Bevor sie Blüten verloren gehen, werdet ihr in der App über einen anstehenden Verfallstermin informiert.

Einige Produkte werden zudem für das Bonusprogramm nicht berücksichtigt. Das gilt unter anderem für Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Gutscheine, Prepaid-Karten, Pfand, Tabakwaren, Smartphones, Tablets und Konsolen.

So kann man sie einlösen

Sobald ihr die App öffnet, seht ihr euren aktuellen Kontostand auf der Startseite. Dort findet ihr auch den Button zum Einlösen. Einmal angetippt wählt ihr aus, wie viele Blüten beim nächsten Einkauf eingesetzt werden sollen. Bestätigt die Eingabe mit „Aktivieren“. Anschließend zeigt ihr wie oben beschrieben beim nächsten Bezahlvorgang die digitale Kundenkarte aus der App an der Kasse vor. Die vorher ausgewählten Blüten werden berücksichtigt und für den Einkauf eingesetzt. Löst ihr Blüten ein, sammelt ihr gleichzeitig auch wieder neue Blüten für den Einkaufsvorgang.

Anzeige

Bei jedem Bezahlvorgang könnt ihr auswählen, wie viele Blüten ihr einlöst. (© Screenshot GIGA)

Online kann man die Blüten nicht einlösen. Lediglich wenn ihr online etwas mit einer Filialabholung bucht und den Artikel dann vor Ort bezahlt, könnt ihr dafür Guthaben sammeln. Bei Lieferungen nach Hause kann man keine Blüten sammeln.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.