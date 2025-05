Neu bei Rossmann: Auf diese Kassen-Änderung haben Kunden lange gewartet

Was bei anderen längst Standard ist, hält nun auch bei Rossmann Einzug. Die Drogeriemarktkette bietet ab sofort digitale Kassenbons direkt in der App an – einfach, praktisch und längst überfällig.

Rossmann: Digitaler Kassenbon statt Zettelwirtschaft

Rossmann führt in seiner App eine Funktion ein, die viele schon vermisst haben: den digitalen Kassenbon. Wer beim Bezahlen seine Kundenkarte einscannt, bekommt den Beleg automatisch digital in der App hinterlegt. Das spart Papier, erleichtert den Umtausch und sorgt für mehr Übersicht beim Einkauf, sagt Rossmann. Die Umsetzung stammt vom Anbieter Anybill.

Der neue digitale Kassenzettel funktioniert nicht nur als Kaufbeleg, sondern auch für Retouren. Innerhalb von 24 Monaten können Produkte wie gewohnt reklamiert werden, ganz ohne Papier. Wer trotzdem nicht auf den Ausdruck verzichten möchte, kann ihn direkt beim Einkauf anfordern. Nachträglich ist das allerdings nicht mehr möglich.

Die Vorteile digitaler Kassenbons liegen auf der Hand: Sie sind nicht nur nachhaltiger, sondern auch praktischer. Statt lose Papierstreifen im Portemonnaie suchen zu müssen, finden App-Nutzer ihre Einkäufe gesammelt an einem Ort (Quelle: Rossmann).

Digitaler Kassenbon nur mit Kundenkonto

Ganz ohne Einschränkungen kommt die Umstellung nicht. Nur wer ein Kundenkonto besitzt, die neueste Version der App installiert hat und über eine Internetverbindung verfügt, kann den digitalen Kassenbon nutzen. Wer beim Einkaufen vergisst, die App zu scannen, geht leer aus – eine nachträgliche Bereitstellung oder ein Ausdruck ist nicht vorgesehen.

Auch Nutzer, die Wert auf Datenschutz legen und deshalb bewusst auf die Kundenbindung bei Rossmann verzichten wollen oder selbst kein Smartphone verwenden, bleiben beim Papierbon.

