Rewe-App unter Beschuss: So kann es nicht weitergehen

Mit Erdnüssen und Heidelbeeren – unter anderem – sorgt das Bonusprogramm der Rewe-App für Ärger. Jetzt haben Verbraucherschützer sogar Klage eingereicht. Der Vorwurf: Kunden sehen in der App oft nur das Bonusguthaben – nicht aber den eigentlichen Produktpreis.

Rewe-App: Verbraucherzentrale klagt gegen Bonusprogramm

In der Rewe-App erhalten Nutzer für bestimmte Einkäufe ein Bonusguthaben, das sie später einlösen können. Doch die Darstellung dieser Rabatte sorgt für Kritik: Bei manchen Produkten wird lediglich die Höhe des Bonus in Euro angegeben – nicht jedoch der Preis, den Kunden tatsächlich zahlen müssen. Das bemängelt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, die deswegen nun vor dem Landgericht Köln Klage gegen Rewe eingereicht hat.

Kunden müssten sich in der App über den Preis eines Produkts informieren können, bevor sie in den Markt gehen, so die Verbraucherschützer. „Wir sind der Meinung, dass der Anbieter hier Informationen vorenthält, die der Verbraucher benötigt, um eine informierte Entscheidung zu treffen“, erklärt Gabriele Bernhardt von der Verbraucherzentrale. Rewe selbst wollte sich zu dem Verfahren nicht äußern (Quelle: Spiegel).

Ein Beispiel für die umstrittene Darstellung in der Rewe-App sind Erdnüsse und Heidelbeeren. Kunden sehen in der App, dass sie beim Kauf Bonusguthaben erhalten – wie etwa 40 Cent für Erdnüsse oder 1 Euro für Heidelbeeren. Der tatsächliche Preis der Produkte wird jedoch verschwiegen.

Auch Lidl und Penny im Visier

Rewe ist nicht das einzige Unternehmen, das wegen Intransparenz ins Visier der Verbraucherschützer geraten ist. Bereits im Januar hatte die Verbraucherzentrale Vorwürfe gegen Lidl und Penny erhoben. Dort wurden in der Werbung reduzierte Preise für App-Nutzer angegeben, ohne den regulären Preis für Kunden ohne App zu nennen.

Übrigens: Rewe-Kunden können sich die Preise über einen versteckten Umweg in der App anzeigen lassen. Unter „Abholungen“ könnt ihr ebenfalls nach Angeboten schauen und findet dort den Preis, während ihr sonst nur die Rabatte angezeigt bekommt. Dieser Weg ist aber bestenfalls kundenunfreundlich und löst das Problem nicht wirklich.

