Apotheke mit Notdienst in der Nähe finden – online und mit Apps

Es ist spät, alle Geschäfte haben geschlossen und ihr sucht eine Notdienst-Apotheke in eurer Nähe, um dringend benötige Medikamente zu kaufen? Da könnt ihr gleich auf einige Möglichkeiten zurückgreifen. Wir haben ein paar Tipps für euch.

Der Apotheken-Notdienst soll euch ermöglichen, dringend benötigte Medikamente oder etwa Verbandsstoffe außerhalb der üblichen Öffnungszeiten zu holen. Allerdings haben nicht alle Apotheken nachts geöffnet und darum haben wir für euch zusammengestellt, wo ihr eine Notdienst-Apotheke in eurer Nähe finden könnt.

Apotheken-Nachtdienst: Schnell Suchen und Finden

Bei aponet findet ihr Apotheken in eurem Umkreis (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eine der schnellsten Möglichkeiten, sofort einen offenen Apotheken-Notdienst zu finden, bietet „aponet“, das offizielle Portal der deutschen Apotheken. Nach Eingabe eines Ortsnamens oder einer Postleitzahl in die Notdienst-Suche werden euch die Apotheken angezeigt, die am Tag der Anfrage Notdienst haben. Die erweiterte Suche gibt euch die Möglichkeit, ein anderes Datum zu wählen, euren aktuellen Standort einzugeben und den Umkreis der Suche zu definieren. Die Ergebnisse werden euch mit einem Link zur Google-Navigation präsentiert.

Zu den gleichen Ergebnissen kommt die Suche nach Notdiensten bei der Apotheken-Umschau. Hier könnt ihr gleich euren Standort angeben und auch mit einem Haken Apotheken finden, die aktuell geöffnet haben. Hier bekommt ihr zwar keinen Hinweis zu Google Maps, aber dafür seht ihr in den Ergebnissen die Notdienst-Zeiten.

Suche nach Notfall-Apotheken mit gängigen Apps

Zwar gibt es spezielle Apotheken-Apps, in denen man auch nach einem Notdienst suchen kann, aber die meisten werden nur in seltenen Fällen vor so einer Situation stehen.

Allerdings gibt es Apps, die so ziemlich jeder besitzt und die euch ebenfalls dabei helfen können, rund um die Uhr nach offenen Apotheken zu suchen.

Google Maps: Gebt in Maps einfach „Apotheke Notdienst“ ein und ihr bekommt entsprechende Fundstellen angezeigt. In den Filtern könnt ihr auch „Jetzt geöffnet“ anwählen, um euch auch zur Nachtzeit offene Geschäfte anzuzeigen. E-Rezept-App: Nachdem Rezepte inzwischen meist digital ausgestellt werden, dürfte fast jeder die E-Rezept-App auf seinem Smartphone haben. Die enthält eine Apothekensuche. Dort könnt ihr auch euren Ausgangspunkt angeben und nach aktuell offenen Apotheken filtern. Google Suche: Die Such-App von Google zeigt euch bei der Suche nach „Apotheke Notdienst“ einige Webseiten an, aber auch eine Übersicht aller Apotheken in eurer Nähe – inklusive Adresse, Öffnungszeiten sowie Anzeige der Entfernung und Position auf einer Karte.

Wie hoch ist die Notdienstgebühr?

Falls ihr euch vor hohen Gebühren der Notdienst-Apotheken fürchtet: Die beträgt nur 2,50 Euro. Ihr müsst sie für Dienste bezahlen, die werktags zwischen 20 und 6 Uhr in Anspruch genommen werden. An Sonn- und Feiertagen sind sie allerdings den ganzen Tag über fällig.

Die Notdienstgebühr wird von der Krankenkasse übernommen, wenn es sich um einen akuten Behandlungsfall handelt. In dem Fall kann der Arzt auf dem Rezept den Hinweis „noctu“ (Lateinisch: nachts) markieren. Das wird zum Beispiel gemacht, wenn ihr dringend euer Insulin braucht, aber nicht, wenn euch in der Nacht einfällt, dass ihr die mittags verschriebenen Tabletten gegen eure Zahnschmerzen abholen wollt.

