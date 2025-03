Western Union in der Nähe finden: So funktioniert es am besten

Wenn ihr dringend eine Western-Union-Filiale in eurer Nähe sucht, greift ihr wahrscheinlich meist erst zu Google Maps. Doch das ist nicht immer die beste Wahl.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Westen Union auf Google Maps

Häufig sind die Standorte bei Google Maps veraltet oder es fehlen wichtige Informationen wie Öffnungszeiten oder angebotene Services. Manchmal zeigt Google Maps auch Geschäfte an, die zwar Western Union geführt haben, den Service aber inzwischen eingestellt haben. Um sicherzugehen, dass ihr eine verlässliche Filiale findet, gibt es bessere Alternativen.

Anzeige

Offizieller Filialfinder von Western Union

Western Union bietet ein eigenes Tool an, mit dem ihr Standorte in eurer Umgebung ganz einfach finden könnt. Hier könnt ihr eure Stadt oder Postleitzahl eingeben und erhaltet eine Liste mit Adressen, Öffnungszeiten und Informationen zu den angebotenen Dienstleistungen. Das ist besonders praktisch, wenn ihr wissen möchtet, ob eine Filiale Bargeldsendungen anbietet oder nur digitale Überweisungen unterstützt.

Anzeige

Online einkaufen und dabei weniger zahlen? In unserem Video zeigen wir euch die besten Spartipps:

Geld sparen beim Online-Shoppen

Western-Union-App für eine einfache Standortsuche

Falls ihr regelmäßig Geld mit Western Union versendet oder empfangt, lohnt sich die Nutzung der offiziellen App. Sie zeigt euch nicht nur Standorte in eurer Nähe an, sondern liefert auch wichtige Infos zu Gebühren und den aktuellen Wechselkursen. So könnt ihr vorab prüfen, welche Filiale für eure Bedürfnisse am besten geeignet ist.

Anzeige

Weitere Möglichkeiten, Western-Union-Standorte zu finden

Falls ihr keine passende Filiale in eurer Nähe findet, gibt es noch andere Möglichkeiten: Viele Postfilialen, Supermärkte oder Kioske bieten Western-Union-Dienste an, sind aber nicht immer in Online-Karten verzeichnet. Es kann sich lohnen, direkt in diesen Geschäften nachzufragen. Besonders in Großstädten findet ihr Western Union häufig an Bahnhöfen oder in Einkaufszentren.

Falls ihr bereits eine Filiale kennt, probiert es einmal auf die altmodische Art: Ruft dort an und fragt nach weiteren Standorten in eurer Umgebung. Die Mitarbeiter wissen oft, welche Partner ebenfalls Western-Union-Services anbieten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.