Mehr als 240.000 Spiele: Google will Steam Konkurrenz machen

Wer will Mobile-Games auf dem PC spielen?

Googles PC-Offensive in allen Ehren, aber die große Frage ist, ob sich wirklich genug Menschen finden, die Mobile Games auf dem PC zocken wollen.

Natürlich sind nicht alle Handyspiele seelenloser Zwangsbeschäftigungs-Trash mit Mikrotransaktionen, aber genau diese Spiele sind in der Regel am erfolgreichsten und exakt auf das Verhalten am Handy abgestimmt. Auf einem deutlich größeren Monitor mit Tastatur und Maus gewinnen sie nichts dazu, stattdessen werden ihre Makel nur überdimensional aufgeblasen.

Dass dank Google Play auch einige hochwertige Spiele von Mobile auf dem PC landen und manche von ihnen sicherlich gute Portierungen erhalten werden, möchte ich gar nicht bestreiten. Doch der Markt von Mobile Games ist dermaßen stark mit Müll überflutet, dass Googles Rundumschlag für mich genau die falsche Strategie ist.

Meiner Meinung nach wäre es eine Chance gewesen, ausgewählte und hochwertige Spiele über Google Play auf dem PC anzubieten und sich somit vielleicht einen Ruf als qualitätsbewusste Steam-Store-Alternative zu erarbeiten. Stattdessen nur auf Quantität zu setzen, wird dagegen den Ruf von Handyspielen nicht verbessern und damit wohl eher weniger PC-Gamer beeindrucken.