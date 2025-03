Blanker Wucher auf Steam: Von diesen 7 Spielen lasst ihr gefälligst die Finger!

In den meisten Fällen bekommt ihr dafür jedoch wenig bis gar nichts zurück, es sei denn ihr freut euch über Games, die so schlecht sind, dass sie immer noch schlecht sind . Wir zeigen euch hier 7 Spiele auf Steam mit absurden Preisschildern.

Beach Volleyball fristet in Videospielen seit den schamlos-schmuddeligen Dead-or-Alive-Ablegern ein Nischendasein. „Das muss doch nicht sein“, dachte sich ein Indie-Entwickler auf Steam und veröffentlichte das Spiel Beach Volleyball Competition, in dem die Kamera soweit vom Spielfeld entfernt ist, dass die knapp bekleideten Körper nur als hautfarbene Strichmenschen auszumachen sind.

Arcade Drift hat einfach alles, was Racing-Fans begeistert: Eine süße Klötzchen-Grafik – check. Eine beinahe beachtliche Auswahl mit 5 Maps und 3 verschiedenen Autos – check. Ein Preis von 169,99 Euro und ein Versprechen vom Entwickler, dass Preisänderungen nicht geplant sind – check. Autofahrer-Herz, was willst du mehr?

The Leverage Game

