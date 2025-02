Wichtige Änderung im Aldi-Onlineshop: Das müssen Kunden ab 1. März beachten

Der Onlineshop von Aldi ist oft ein attraktiver Anlaufpunkt für Schnäppchenjäger. Trotzdem kann man auch mal daneben liegen. Dann greift die großzügige Aldi-Garantie mit 90-tägiger Rückgabemöglichkeit. Doch damit ist bald Schluss.

Aldi kürzt Rückgabefrist auf 30 Tage

Wer im Internet einkauft, hat gesetzlich festgelegt die Möglichkeit, Waren ohne jeden Grund zurückzugeben. Die Minimalfrist dafür beträgt 14 Tage. Manche Anbieter und Onlineshops gehen weit darüber hinaus – so auch Aldi. Im Onlineshop des Discounters könnt ihr sogar bis zu 90 Tage nach Erhalt eurer Bestellung eine Rückgabe anmelden. So heißt es in den FAQ zur Rückgabe:

Unabhängig von den gesetzlichen Gewährleistungsrechten und dem gesetzlichen Widerrufsrecht kannst du unsere ALDI ONLINESHOP Artikel innerhalb von 90 Tagen nach Zustellung ohne Angabe von Gründen retournieren (ALDI Garantie). Voraussetzung für die ALDI Garantie ist, dass du sorgfältig mit der Ware umgegangen bist und die Ware lediglich ausgepackt und benutzt hast, um die Beschaffenheit, die Eigenschaften und die Funktionsweise zu prüfen.

Das gilt allerdings nicht mehr lange. Wie wir von Aldi erfahren haben, gilt die 90-tägige Retourgarantie nur noch für Bestellungen, die bis einschließlich zum 28. Februar stattfinden. Ab dem 1. März hingegen reduziert Aldi die Rückgabefrist deutlich auf dann nur noch 30 Tage. Die Gründe für die Entscheidung von Aldi sind uns nicht bekannt.

Kein wirklicher Nachteil für Aldi-Kunden

Wer sich gerne viel Zeit dabei lässt, online gekaufte Artikel zu prüfen und dann bei Nichtgefallen zurückzusenden, sollte daher bei Aldi in den nächsten Tagen noch bestellen. Danach gelten die neuen Regeln und ihr müsst euch umstellen.

Offensichtlich bietet Aldi durch die geplante Änderung schlechtere Konditionen für Kunden im Onlineshop als zuvor. Ein wirklicher praktischer Nachteil für ist dabei allerdings nicht zu erkennen. Die Rückgabegarantie von Aldi geht noch immer über das gesetzliche Minimum von 14 Tagen hinaus.

Zudem ist Aldi mit dieser Änderung nicht allein. So hatte etwa der Onlinehändler Zalando im Januar die seit Jahren bekannte und beworbene Rückgabefrist von 100 Tagen auf ebenfalls nur noch 30 Tage eingedampft.

