Uber Cash aufladen – wie es ganz einfach geht und welche Vorteile ihr nutzen könnt

Uber Cash bietet die Möglichkeit, Fahrten und Bestellungen über die Uber-App zu bezahlen. Dafür müsst ihr nur Guthaben aufladen. Wir zeigen euch, wie das geht.

Stellt euch vor, ihr könntet all eure Uber-Dienste mit einem einzigen, gebührenfreien Zahlungsmittel nutzen. Genau das ermöglicht euch Uber Cash.

Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr Uber Cash aufladen könnt, seid ihr in unserem Ratgeber genau richtig. Wir führen euch Schritt für Schritt in die Bezahlungsmethode ein und verraten euch zudem die Vorteile und ein paar clevere Spartipps.

Mit Uber Cash unkompliziert bezahlen

Egal ob ihr eine Fahrt bucht, Essen bestellt oder andere Uber-Dienste nutzt – mit Uber Cash seid ihr immer zahlungsbereit und könnt sogar von Aktionen und Rabatten profitieren. Anstatt bei jeder Fahrt oder Bestellung eure Zahlungsdaten zu verwenden, nutzt ihr einfach euer vorausbezahltes Guthaben.

Das reduziert das Risiko von Datenmissbrauch und gibt euch ein beruhigendes Gefühl bei jeder Transaktion. Uber Cash vereinfacht nicht nur den Bezahlvorgang, sondern hilft euch auch dabei, eure Ausgaben besser zu planen und zu verfolgen.

Uber Cash aufladen: So geht’s

Das Aufladen eures Uber-Cash-Guthabens ist ein Kinderspiel. Folgt einfach dieser detaillierten Anleitung:

Zunächst müsst ihr die Uber-App auf eurem Smartphone öffnen und euch bei eurem Konto anmelden. Tippt dann auf das Menüsymbol in der oberen linken Ecke und wählt die Option „Zahlungsmethoden“ aus. In diesem Bereich findet ihr die Option „Uber Cash“. Tippt darauf, um zu eurem Uber-Cash-Guthaben zu gelangen. Um Uber Cash aufzuladen, wählt die Option „Guthaben hinzufügen“ und gebt den gewünschten Betrag ein, den ihr aufladen möchtet. Wählt anschließend eure bevorzugte Zahlungsmethode aus, wie zum Beispiel Kreditkarte oder PayPal, um die Aufladung abzuschließen.

Bei der Buchung einer Fahrt oder einer Essensbestellung seht ihr nun euer verfügbares Uber-Cash-Guthaben und könnt es für die Bezahlung nutzen. Falls euer Uber-Cash-Guthaben einmal nicht ausreicht, wird der Restbetrag automatisch über eure Standard-Zahlungsmethode abgerechnet.

Ihr könnt jederzeit in der App euer aktuelles Uber-Cash-Guthaben überprüfen und bei Bedarf weitere Beträge aufladen. Beachtet jedoch, dass Uber Cash in der Regel nicht erstattungsfähig ist, also ladet nur so viel auf, wie ihr voraussichtlich nutzen werdet.

Clever sparen mit Angeboten bei Uber Cash

Uber Cash ist mehr als nur eine alternative Zahlungsmethode. Es kann euch tatsächlich helfen, Geld zu sparen. Uber bietet regelmäßig exklusive Rabatte und Bonusangebote für Nutzer von Uber Cash an. Diese können in Form von zusätzlichem Guthaben beim Aufladen oder Rabatten auf bestimmte Dienste angeboten werden.

Uber One – das Abo für Sparfüchse

Ein weiterer Weg, um mit Uber Cash zu sparen, ist über das Abonnement Uber One. Dieses kostet 4,99 Euro pro Monat und bietet bis zu 50 Prozent Rabatt auf die Servicegebühr bei qualifizierten Bestellungen über die Uber Eats App. Abonnenten erhalten zudem fünf Prozent des Fahrpreises in Form von Uber Cash gutgeschrieben, das sie für zukünftige Fahrten oder Bestellungen einlösen können.

Hier könnt ihr Uber-Cash-Geschenkkarten kaufen

Uber-Geschenkkarten sind eine praktische Möglichkeit, um Uber Cash zu verschenken. Schaut einfach bei diesen Anbietern vorbei:

KarteDirekt: Hier könnt ihr Uber-Geschenkkarten im Wert von 25 bis 150 Euro kaufen. Der Kaufprozess ist einfach und schnell. Ihr erhaltet den Code per E-Mail, den ihr in der Uber App einlösen könnt.

Hier könnt ihr Uber-Geschenkkarten im Wert von 25 bis 150 Euro kaufen. Der Kaufprozess ist einfach und schnell. Ihr erhaltet den Code per E-Mail, den ihr in der Uber App einlösen könnt. Lidl Online-Shop: Lidl bietet Geschenkcodes von Uber & Uber Eats im Wert von 25 Euro und 50 Euro an. Dieser kann sowohl für Fahrten als auch für Essenbestellungen genutzt werden.

Lidl bietet Geschenkcodes von Uber & Uber Eats im Wert von 25 Euro und 50 Euro an. Dieser kann sowohl für Fahrten als auch für Essenbestellungen genutzt werden. Startselect : Bei Startselect könnt ihr Uber-Geschenkkarten ab 25 Euro kaufen und sicher mit Zahlungsmethoden wie PayPal oder Klarna bezahlen.

: Bei Startselect könnt ihr Uber-Geschenkkarten ab 25 Euro kaufen und sicher mit Zahlungsmethoden wie PayPal oder Klarna bezahlen. Geschenkkarten.de: Bei diesem Anbieter könnt ihr ebenfalls Uber-Geschenkkarten online kaufen und flexibel einlösen. Die Karten sind ideal für tägliche Fahrten oder besondere Anlässe.

Bei diesem Anbieter könnt ihr ebenfalls Uber-Geschenkkarten online kaufen und flexibel einlösen. Die Karten sind ideal für tägliche Fahrten oder besondere Anlässe. Uber for Business: Wenn ihr größere Mengen an Geschenkkarten benötigt, könnt ihr ein Konto bei Uber for Business erstellen und die Karten dort bestellen.

