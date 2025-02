Uber-Kosten berechnen – so geht’s

Bestellt ihr euch ein Uber, könnt ihr vorab ganz leicht die Kosten für die Fahrt berechnen. So vermeidet ihr unangenehme Überraschungen. Wir erklären euch, wie es geht.

So seht ihr die Kosten für Uber

Uber ist eine beliebte Taxi-Alternative, die in größeren Städten zur Verfügung steht. Wollt ihr euch an den Flughafen, Bahnhof oder einfach nach Hause fahren lassen, bestellt ihr euch ein Uber über die App (im Play Store und im App Store erhältlich). Dort könnt ihr auch den Fahrpreis vorab einsehen. So geht ihr vor:

Öffnet die Uber-App oder geht auf die Uber-Webseite. Gebt euren Abholort, sowie den Zielort ein.

ein. Klickt auf den Button „Preise anzeigen.“ Der Fahrdienstservice listet euch nun die verfügbaren Fahrer und die Preise für die Route auf.

Wie errechnet sich der Preis bei Uber?

Wie teuer eine Uber-Fahrt ist, kommt ganz darauf an. Die Streckenlänge und geschätzte Dauer der Fahrt spielen eine Rolle. Das Unternehmen passt seine Preise jedoch auch an die Gegebenheiten an. Das heißt: In der Rushhour oder am Wochenende zahlt ihr mitunter mehr für eine Fahrt, weil das Uber besonders nachgefragt ist. Dafür sind jedoch auch mehr Fahrer im Einsatz.

Um eine grobe Orientierung zu bekommen, könnt ihr bei Uber mit etwa 35 Cent pro Kilometer kalkulieren. Gut zu wissen: Muss euer Fahrer auf euch warten, wird es teurer. Ab der vierten Warteminute fällt eine Gebühr an. Auch falls ihr bar bezahlen möchtet, solltet ihr einige Dinge beachten.

Ist Uber billiger als ein Taxi?

Das Taxifahren reißt meist ein Loch in den Geldbeutel. Selbst kurze Fahrten können teuer enden. Doch wie sieht es mit Uber im Vergleich aus – ist es billiger als ein Taxi?

Uber soll mit seinen Preisen in Berlin 20 Prozent unter dem Taxi liegen, in Frankfurt sogar im Schnitt 40 Prozent billiger sein. Wie die FAZ berichtet, trifft das jedoch nicht immer zu. Längere Fahrten, die über die Uber-App ermittelt wurden, lagen sogar über denen für eine kalkulierte Taxi-Fahrt. Es lässt sich also so pauschal nicht sagen, dass ein Uber immer günstiger wäre als ein Taxi.

