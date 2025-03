Bei Amazon gefunden: Dieser Fernseher ist groß, gut ausgestattet und kostet aktuell nur 399 Euro

Ein großer Fernseher für kleines Geld: Geht nicht? Geht doch! Bei Amazon gibt es aktuell ein 65-Zoll-TV von TCL zum Sparpreis von 399 Euro. Mit modernen Features wie HDR 10 bringt er Kino-Feeling nach Hause.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein großer Bildschirm mit scharfen Bildern und solidem Klang muss nicht teuer sein. Der TCL 65V6B liefert genau das: 65 Zoll in 4K-Auflösung mit HDR, Google TV und Dolby Audio machen ihn zur cleveren Wahl fürs Heimkino. Aktuell kostet er 399 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – ein Preis, der große Unterhaltung erschwinglich macht.

Anzeige

Für wen lohnt sich der 65-Zoll-Fernseher bei Amazon?

Film- und Serienfans, die ein großes, scharfes Bild zu einem fairen Preis suchen

Nutzer, die Wert auf smarte Funktionen legen

Hardcore-Gamer, die eine höhere Bildwiederholrate benötigen

65-Zoll-Fernseher von TCL Smart-TV mit 4K-Auflösung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.03.2025 17:02 Uhr

Der TCL 65V6B bringt Heimkino-Feeling ins Wohnzimmer, ohne das Budget zu sprengen. Mit 65 Zoll und 4K Ultra HD liefert er gestochen scharfe Bilder – ideal für einen Blockbuster-Abend. Dank HDR 10 und Dynamic Colour Enhancement strahlen Farben lebendig. Micro Dimming sorgt zudem für besseren Kontrast, was dunkle Szenen in Thrillern detailreicher macht. Allerdings: In hellen Räumen könnte die Helligkeit von 270 Nits an Grenzen stoßen.

Anzeige

Google TV macht die Bedienung zum Kinderspiel. Apps wie Netflix oder Disney+ sind schnell gestartet und die Sprachsteuerung via Google Assistant erlaubt es, mit einem Satz durch Inhalte zu zappen. Chromecast ist ein Bonus – vom Smartphone aufs TV-Gerät gestreamte Urlaubsvideos laufen in Sekundenschnelle. Die 60-Hz-Rate reicht für Filme, doch Gamer könnten bei schnellen Spielen Ruckeln bemerken. Die Unterstützung von Dolby Audio rundet das Paket ab und sorgt in Verbindung mit einer passenden Soundbar für einen tollen, raumfüllenden Klang.

Zum Anschluss von Receivern, Spielekonsolen und Co. stehen zudem 3 HDMI-Eingänge zur Verfügung.

Anzeige

Das sagen die Kunden bei Amazon

Mit 4,2 von 5 möglichen Sternen fällt das Echo für den TCL-Fernseher überwiegend positiv aus. Besonders gefällt den Amazon-Käufern das Preis-Leistungs-Verhältnis und die hohe Auflösung.

65-Zoll-Fernseher von TCL Smart-TV mit 4K-Auflösung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.03.2025 17:02 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen