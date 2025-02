Wie lange bleibt ein Paket in einer DHL-Packstation & was passiert danach?

Hat man sich für eine Packstation angemeldet, kann man dorthin bequem Pakete schicken lassen. Die Sendung lässt sich dort unabhängig von Öffnungszeiten einer Postfiliale oder anderen Lieferstation abholen und auch zu den Nachbarn muss man nicht mehr laufen. Das Paket bleibt aber nur für eine begrenzte Zeit in der Packstation. Wie lange kann man die Sendung abholen und was passiert, wenn der Zeitraum abgelaufen ist?

Wie lange bleibt ein Paket in der DHL-Packstation?

Pakete bleiben 7 Kalendertage lang in einer Packstation. Der Tag der Einlieferung wird dazu mitgezählt.

Die 7 Tage gelten für Sendungen, bei denen die Packstation als Lieferadresse angegeben wurde. Bei Paketen, die an eine andere Adresse bestellt und dann an eine Packstation umgeleitet wurden, liegt die Lagerzeit bei 9 Kalendertagen.

Die Information darüber, dass ein Paket zur Abholung bereitliegt, erhält man entweder per SMS oder E-Mail. Ist man nicht für den Packstation-Service angemeldet und wird dennoch eine Sendung dorthin geliefert, findet sich ein Abholschein im Briefkasten wieder.

Die Lagerzeit für Pakete in der Packstation ist in den FAQ des Dienstes klar geregelt.

Hiernach wird eine Lieferung 7 beziehungsweise 9 Kalendertage aufbewahrt. Sonn- und Feiertage werden mitgezählt.

aufbewahrt. Sonn- und Feiertage werden mitgezählt. Ihr habt also eine Woche Zeit , euer Paket aus der Station abzuholen.

, euer Paket aus der Station abzuholen. Beginn der Lagerdauer ist der Zeitpunkt der Benachrichtigung per SMS oder E-Mail. Diese wird unmittelbar nachdem Einliefern der Sendung in das Fach der Packstation verschickt.

Zwei Tage nach dem ersten Versand erhält man auf dem gleichen Wege eine Erinnerung an die Abholung.

Zwei Tage vor Ablauf der sieben Tage erhält man erneut eine Benachrichtigung über die Lagerung.

Wird die Sendung innerhalb der Lagerfrist nicht abgeholt, geht das Paket zurück zum Absender. Für einen erneuten Versand fallen wieder Portokosten an.

Lagerdauer in der DHL-Packstation

Lässt man Sendungen an die Packstation liefern, sollte man diese Lagerfrist im Hinterkopf behalten. Eine Umleitung an einen anderen Versandort ist nicht mehr möglich, sobald die Sendung in die Packstation gelegt wurde. Lediglich vor der Einlieferung könnt ihr den Versandort unter Umständen nachträglich ändern. Eine Verlängerung der Lagerfrist ist laut FAQ ebenfalls nicht möglich. Im Netz finden sich jedoch einige Erfahrungsberichte, in denen Pakete über die neun Kalendertage hinaus in der Packstation lagerten. Könnt ihr eure Sendung nicht abholen, nehmt Kontakt mit der DHL-Hotline auf.

Nach der Umstellung auf die App ist es so gut wie unmöglich, dass ein Paket von jemand anderem aus der Packstation abgeholt wird. Für die Abholung wird ein QR-Code aus der DHL-App benötigt. Aus Sicherheitsgründen ändert sich der Code innerhalb von wenigen Minuten immer wieder.

Manchmal kann es vorkommen, dass eine Sendung entgegen des Lieferwunsches nicht in eine Packstation gelegt wird, etwa weil alle Fächer bereits belegt sind oder die Packstation beschädigt wurde. In diesen Fällen wird das Paket an die nächste Filiale geliefert. Dort liegt die Lagerdauer bei 7 Werktagen.

Was passiert, wenn ein Paket von der Packstation nicht abgeholt wird?

Nach Ablauf der 7 beziehungsweise 9 Kalendertage wird die Sendung so behandelt, als hättet ihr die „Annahme verweigert“. Das heißt, sie geht an den Absender zurück. Solche Rücksendungen werden bei Online-Shops nicht wie eine gewöhnliche Retoure behandelt. Könnt ihr das Paket also nicht abholen, solltet ihr den Absender darüber informieren. Wollt ihr ein bestelltes Produkt nicht haben, solltet ihr den gewöhnlichen Retourenprozess durchgehen, anstatt die Sendung einfach in der Packstation zu ignorieren.

Amazon ist bei solchen Lieferungen jedoch kulant. In der Lieferbestätigung ist demnach in der Regel folgende Aussage zu finden:

„Wenn Sie ihr Paket nicht abholen können, wird es gegen eine vollständige Erstattung zurückgeschickt.“

Im Normalfall bekommt ihr euer Geld also zurückerstattet. Bei anderen Shops kann es sein, dass die Sendung zunächst an den Verkäufer zurückgeht und dann wieder losgeschickt wird. Dadurch können für den Käufer erneute Versandgebühren anfallen.

