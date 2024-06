Open-World-Hammer 100 Euro günstiger: Xbox-Spieler sparen bei Mittelalter-Hit

Im Xbox-Store wartet aktuell ein gigantisches Open-World-Spiel mit Mittelalter-Setting auf euch. Die Complete Edition von Assassin’s Creed Valhalla ist massiv reduziert und kostet dadurch ganze 100 Euro weniger.

Xbox-Spieler bekommen Assassin’s Creed Valhalla viel günstiger

Mit Assassin’s Creed Valhalla führt Ubisoft die populäre Meuchel-Reihe ins frühe Mittelalter – konkreter in den Konflikt zwischen Wikingern und Angelsachen. Wie schon die Vorgänger AC: Origins und AC: Odyssey setzt der französische Publisher auch in Valhalla auf eine riesige offene Spielwelt, die ihr viele Stunden lang erkunden könnt. Zusätzlich gibt es auch Rollenspielelemente wie Skillpunkte und Waffen, die ihr weiter aufwerten könnt.

Die Complete Edition von Assassin’s Creed Valhalla kostet im Xbox-Store gerade 75 Prozent weniger. Der gigantische Preis von 139,99 Euro fällt also auf weitaus vernünftigere 34,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 30. Juni gültig.

Das steckt in der Complete Edition:

Der Season Pass mit den Erweiterungen „Zorn der Druiden“ und „Die Belagerung von Paris“

Das Berserker-Paket (Berserker-Rüstung und -Waffen sowie ein Wolf als Reittier, zusätzlich kosmetische Gegenstände für das eigene Dorf und Langschiff)

Die Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“

Wenn ihr eure Spiele lieber im echten Regal als in der virtuellen Bibliothek seht, könnt ihr auch zur Ultimate Edition bei Amazon, MediaMarkt oder Saturn greifen. In der Ultimate Edition stecken die gleichen Inhalte wie in der Complete Edition mit Ausnahme der Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“.

Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition) (Xbox One / Xbox Series X) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 13:22 Uhr

Schaut euch hier den Trailer für Assassin’s Creed Valhalla an:

Assassin’s Creed Valhalla: Story Trailer

Assassin’s Creed Valhalla noch günstiger abstauben

Wenn euch das Grundspiel vollkommen ausreicht, könnt ihr auch zur Standard-Edition von Assassin’s Creed Valhalla greifen. Auch die ist im Xbox-Store gerade reduziert und kostet 17,49 Euro anstelle von 69,99 Euro.

Allein die Hauptstory von Assassin’s Creed Valhalla wird euch mindestens 50 Stunden beschäftigen. Wenn ihr Nebenaufgaben mit einbezieht, braucht ihr noch wesentlich länger.

