US-Regierung packt die „dicken“ Geschütze gegen Huawei aus

Huawei steht bereits seit 2019 unter einem US-Bann. Bestimmte Technologien, die die US-Regierung als wichtig erachtet, dürfen also nicht mehr an den chinesischen Hersteller verkauft werden. 2024 hat die US-Regierung weitere Exportlizenzen zurückgezogen, die Huawei aber wohl kaum treffen dürften – bis auf eine.

US-Regierung entzieht Huawei acht Exportlizenzen

Zunächst hat der US-Bann Huawei richtig hart getroffen. Das chinesische Unternehmen hat wirklich große Probleme bekommen, die eigenen Smartphones zu bauen. Im Endeffekt wurde Huawei dadurch aber nur gestärkt, denn spätestens seit Ende 2023 hat Huawei die verbotenen US-Technologien wie eigene 5G-Modems und moderne Chips einfach selbst entwickelt. Mittlerweile hat Huawei mit seinen Smartphones wieder großen Erfolg und kann den Markt langsam erobern. Seit Anfang 2024 hat die US-Regierung deswegen weitere Exportlizenzen zurückgezogen, teilweise für Produkte, die ihr nie erraten würdet.

Laut Reuters darf Huawei keine Trainingsgeräte oder Büromöbel mehr aus den USA importieren. Ich gehe davon aus, dass das chinesische Unternehmen davon hart getroffen wird – natürlich nicht. In China bekommt man so etwas auch. Ebenfalls betroffen sind Low-Tech-Produkte wie Touchpads, Touchscreens und Sensoren für Tablets. Auch diese Produkte sind in China in Massen zu bekommen. Einen großen Einfluss dürften die zurückgezogenen Exportlizenzen auf Huawei also nicht haben. Vielmehr verlieren die US-Unternehmen einen Kunden.

Das neue Huawei-Handy begeistert mit einer starken Kamera:

Keine Chips mehr von Qualcomm und Intel

Bereits bekannt war die Blockade zum Import von Intel- und Qualcomm-Chips. Das könnte Huawei tatsächlich treffen. Besonders in einer Zeit, wo der Wechsel bei Laptops zum ARM-Chip durchgeführt wird. Doch auch das dürfte Huawei lösen können, indem der Kirin-Chip in weiteren Geräten zum Einsatz kommt. Wie gut das am Ende funktioniert, wird die Zeit zeigen. Bisher hat der US-Bann aber nur dafür gesorgt, dass Huawei unabhängiger von den USA wird und China stärkt, weil die Entwicklung vorangetrieben wird. Geplant war das so sicher nicht.

