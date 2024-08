Nur für iPad-Nutzer: Kostenlose App schaltet geheime und geniale Funktion frei

Nutzerinnen und Nutzer eines iPads werden jetzt aufhorchen. Wer nämlich einen Apple Pencil besitzt, der schaltet mit der neuen und kostenlosen App „Pencilera“ eine richtig geniale und bisher unentdeckte Funktion fürs Tablet frei. Diese richtet sich speziell an Fotografen, die gerne aus der Ferne Selfies machen.

Apple Pencil wird zur Kamerafernbedienung fürs iPad

Wer ein iPhone und eine Apple Watch besitzt, der hat es gut. Wer es noch nicht weiß: Die Smartwatch lässt sich von Haus aus als Kamerafernbedienung fürs iPhone verwenden – richtig praktisch. Und was machen Besitzerinnen und Besitzer eines iPads? Für diese haben die Entwickler von „Pencilera“ die passende Antwort.

So einfach wird aus einem Apple-Stift eine Fernbedienung für die iPad-Kamera:

Wer nämlich die kostenlose App „Pencilera“ auf sein iPad installiert, der kann einen Apple Pencil im Anschluss als Fernbedienung für die Kamera-App benutzen (Quelle: 9to5Mac). Hierfür einfach doppelt auf den Griff des Apple Stiftes tippen oder ihn zusammendrücken. Wichtig: Ersteres funktioniert mit dem Apple Pencil 2, die letzte Option mit dem neuen Apple Pencil Pro. Wer hingegen nur einen Apple Pencil der ersten Generation verwenden kann oder einen günstigen Pencil mit USB-C-Anschluss besitzt, der muss leider verzichten.

Übrigens: Entwickelt wurde „Pencilera“ komplett mit Apples Swift Playgrounds auf dem iPad. Die App selbst benötigt mindestens ein iPad mit iPadOS 17.5 oder neuer und beansprucht nur mickrige 4,5 MB an Speicherplatz.

App ist kostenlos, aber sicherlich nicht umsonst

Die App ist gratis. Wer möchte, kann sich allerdings bei den Entwicklern über eine „In-App-Spende“ bedanken – muss es aber nicht. Zur Auswahl steht eine einfache Geste der Wertschätzung für 99 Cent bis hin zur Mega-Unterstützung für knapp 30 Euro. Wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis. Probiert die App einfach aus und lasst dann euer Herz sprechen und entscheidet frei, ob ihr gerne etwas geben wollt.

Pencilera Starlight Apps LLP

Da die App noch so neu ist, gibt es bis jetzt leider noch keine Bewertungen. Ihr müsst also schon selbst testen. Doch von dem, was man im Video bei X (ehemals Twitter) gesehen hat, scheint „Pencilera“ etwas zu taugen. Jeder, der ein kompatibles iPad und einen Apple Pencil 2 oder einen Apple Pencil Pro besitzt, ist herzlich eingeladen, die App ausführlich auszuprobieren. Fest steht: Apples Stift taugt am Ende deutlich mehr als nur zum Schreiben oder Zeichnen – coole Sache.

Im Mai stellte Apple erst das neue iPad Pro und den neuen Apple Pencil Pro vor:

iPad Pro M4 – Apples Einführung

