Deutsche Handy-Besitzer zahlen zu viel: So einfach spart ihr 200 Euro im Jahr

Handy-Besitzer in Deutschland machen oft einen teuren Fehler: Sie buchen viel zu viel Datenvolumen. Einer Erhebung zufolge zahlen sie im Durchschnitt für 18 GB im Monat, nutzen aber nur 7 GB – obwohl das mobile Internet in Deutschland richtig teuer ist.

Zu viel Datenvolumen: Deutsche zahlen drauf

Viele Deutsche geben unnötig Geld aus, weil sie mehr Datenvolumen für ihr Handy buchen, als sie tatsächlich benötigen. Nach einer Analyse von Verivox buchen sie im Schnitt 18 GB, obwohl sie nur 7 GB tatsächlich verbrauchen. Auch Daten der Bundesnetzagentur und des Verbandes der Telekommunikationsbranche VATM bestätigen, dass der durchschnittliche Verbrauch in Deutschland bei rund 7 GB pro Monat liegt (Quelle: Capital).

Anzeige

Kunden würden sich oft für Tarife im mittleren Preissegment entscheiden, um auf der sicheren Seite zu sein, so die Vermutung. Hinzu kommen hohe Kosten, falls dann doch mal Zusatz-Volumen benötigt wird.

Laut Verivox ist das von den Anbietern zur Verfügung gestellte Datenvolumen in den letzten fünf Jahren um 370 Prozent gestiegen. Der tatsächliche Verbrauch stieg in diesem Zeitraum aber nur um 164 Prozent. Oft wird lieber mehr Volumen bereitgestellt, als die Preise zu senken. Die Folge: Kunden zahlen in der Regel deutlich mehr, als sie tatsächlich benötigen.

Anzeige

Wer sein wirklich benötigtes Datenvolumen realistisch einschätzt, kann viel Geld sparen. Die tatsächliche Datennutzung lässt sich leicht in den Einstellungen des Handys herausfinden.

Der Wechsel zu einem Mobilfunk-Discounter kann sich ebenfalls lohnen: „Das Sparpotenzial allein beim Wechsel des Mobilfunktarifs vom Netzbetreiber zum Discounter beträgt rund 200 Euro pro Jahr“, sagt Verivox-Chef Puschmann.

Datenvolumen in Deutschland sehr teuer

Im internationalen Vergleich ist mobiles Datenvolumen in Deutschland teuer. Die Analyse eines britischen Vergleichsportals zeigt, dass Deutschland mit knapp 2 Euro pro GB weltweit auf Platz 163 liegt. Zum Vergleich: In Italien kostet ein GB nur 8 Cent, im Nachbarland Frankreich 18 Cent.

Anzeige

Ihr wollt den Tarif wechseln? Darauf solltet ihr achten:

Neuer Handyvertrag? Diese Fehler vermeiden! Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.