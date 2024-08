Lahmes Handy-Netz: So sieht es wirklich in Deutschland aus

Bei 5G wiederholt sich die Geschichte: Während das schnelle mobile Internet in vielen deutschen Städten verfügbar ist, sieht es auf dem Land ganz anders aus. In manchen Regionen liegt die 5G-Abdeckung bei unter 20 Prozent.

Schlechte Netzabdeckung trotz 5G-Ausbau

Die 5G-Landschaft in Deutschland stellt sich zweigeteilt dar: Während theoretisch fast alle Haushalte Zugang zu 5G haben, sieht die Realität außerhalb der eigenen vier Wände anders aus. Eine neue Analyse von Verivox zeigt, dass nur zwei Drittel der Fläche Deutschlands über eine mit den Haushalten vergleichbare 5G-Versorgung verfügen.

Dabei zeigen sich deutliche regionale Unterschiede: Elf Bundesländer liegen unter dem Versorgungsdurchschnitt von 95 Prozent. In einigen Regionen von Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es Gemeinden mit weniger als 20 Prozent 5G-Abdeckung. Der Ausbau in dünn besiedelten Gebieten gilt für die Netzbetreiber als nicht lukrativ und ist mit Herausforderungen verbunden. Die Genehmigungsverfahren sind langwierig, die bauliche Umsetzung schwierig.

Die Anzahl der versorgten Haushalte unterscheidet sich je nach Anbieter nur geringfügig. Laut Verivox deckt die Deutsche Telekom inzwischen 97 Prozent der Haushalte ab. Bei Telefónica (o2) sind es 96 Prozent und bei Vodafone 92 Prozent. Die von den Netzbetreibern angegebene 5G-Abdeckung „suggeriert eine deutlich bessere Versorgung als tatsächlich erreicht wird“, sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox.

5G Plus: Der nächste Schritt im Netzausbau

Um das volle Potenzial von 5G auszuschöpfen, ist ein eigenständiger Netzbetrieb erforderlich, der als 5G Plus oder 5G Standalone bezeichnet wird. Dabei wird das bestehende 4G-Netz nicht mehr mit 5G-Komponenten aufgerüstet. Diese Ausbaustufe hat bereits 2021 begonnen – allerdings sind die Netzbetreiber unterschiedlich weit. o2 hat 5G Plus bereits für Privatkunden freigeschaltet, Vodafone erreicht etwa die Hälfte der Haushalte. Die Deutsche Telekom hingegen hat 5G Plus noch nicht aktiviert, obwohl das Netz dazu bereit wäre (Quelle: Verivox).

