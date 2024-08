Funktioniert wirklich: Dieser unglaubliche iPhone-Trick ist kein Mythos mehr

Kann ein auf einem iPhone abgespieltes YouTube-Video das Apple-Handy tatsächlich wie von Zauberhand reparieren? Die Kollegen von „The Verge“ wollten es jetzt ein für alle Mal wissen und holten sich fachkundige Verstärkung zur Überprüfung des unglaublichen iPhone-Tricks.

Klingt unfassbar: iPhone mit YouTube-Video trocknen

Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört. Diverse YouTube-Videos versprechen, Wasser aus den Lautsprechern eines nass gewordenen iPhones beziehungsweise Smartphones zu entfernen. Ursächlich hierfür ist ein Ton im Video, der die dafür notwendigen Vibrationen erzeugt. Kann dies am Ende funktionieren? David Pierce von The Verge wollte dies herausfinden und bat die Macher von iFixit um Hilfe (Quelle: The Verge).



Der Testaufbau: Ein iPhone wurde mit UV-Farbstoff präpariert und in Wasser getaucht. Anschließend spielte man darauf das Video ab und ließ es über Nacht trocknen. Am nächsten Tag stellte man fest, dass beim Abspielen des besagten YouTube-Videos tatsächlich Wasser aus dem Lautsprecher des iPhones und auch aus den Lautsprechern anderer getesteter Smartphones heraustrat. Der Trick funktioniert wirklich, ist also kein Mythos.



Auf die gleiche Weise funktioniert auch dieser Trick:

Doch es gibt eine Einschränkung. Der Test zeigte nämlich, dass das Wasser allein aus dem Lautsprecherbereich entfernt werden konnte. Mittels des UV-Farbstoffs konnte nachgewiesen werden, dass andere Bereiche im iPhone nach wie vor feucht waren und das Wasser dort nicht ablief.



Der Ton in solchen YouTube-Videos verspricht Abhilfe:

Trick hilft nur teilweise

Somit kann der oszillierende Ton innerhalb derartiger YouTube-Videos zwar Wasser aus den Lautsprechergittern drücken, ist aber für eine vollständige Lösung des Problems nicht geeignet. Insofern können solche Videos zwar helfen, ein nasses iPhone zu trocknen, aber eben nur teilweise. Eine Garantie für eine erfolgreiche Reparatur sind sie nicht. Am besten sorgt man dafür, den Kontakt mit Wasser zu vermeiden, denn mit der Zeit lässt die Wasserdichtigkeit des iPhones nach. Ebenfalls sollte man die Hände von angeblichen Wundermitteln lassen – Stichwort: Reis!



Erwähnenswert: Bei der Apple Watch hat der Hersteller eine vergleichbare Funktion eingebaut. Auch dort wird mittels der Lautsprecher Wasser aus der Uhr gedrückt. Dies funktioniert aber wesentlich besser, weil das Gehäuse kleiner ist und weniger Ecken und Kanten als ein iPhone hat.



