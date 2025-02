iPhone 17 in fünf Versionen: Apple hat noch ein Ass im Ärmel

Erwartet wurde das neue iPhone 17 bislang in vier Varianten, doch nun soll es überraschend eine fünfte Modellversion geben. Dies prophezeien sowohl ein bekanntes Marktforschungsinstitut als auch ein renommierter Leaker, der zuletzt goldrichtig lag. Doch in diesem Jahr wird Apple dieses iPhone noch nicht enthüllen.

Apple will das iPhone 17e im Februar 2026 vorstellen

Statt eines iPhone SE 4 präsentierte Apple vor wenigen Tagen das neue iPhone 16e. Trotz des Namens sind die Gemeinsamkeiten mit der iPhone-16-Serie überschaubar – die Unterschiede jedoch umso größer. Unklar war und ist, ob es der Nomenklatur zufolge bald ein iPhone 17e geben wird, denn in der Tradition des iPhone SE würde dem iPhone 16e eigentlich ein Produktzyklus von mindestens zwei oder sogar drei Jahren bevorstehen.

Dem widersprechen die Marktanalysten von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Ihnen zufolge ist das iPhone 16e nur der Auftakt einer jährlichen Reihe günstiger „e“-Modelle. Bereits im Februar 2026 soll daher das iPhone 17e erscheinen. Apple würde damit dem Beispiel von Google und seiner „a“-Serie folgen. Die Experten von CIRP schreiben:

„Es scheint, dass „e“-Telefone in Zukunft Teil des Programms sein werden. Wir erwarten, dass Apple nach der Markteinführung des iPhone 17-Kernmodells im September ein iPhone 17e um diese Zeit im nächsten Jahr ankündigen wird. Das würde Googles Einführung von „a“-Modellen in seiner Pixel-Linie Monate nach der jährlichen Frühjahrsvorstellung seiner Flaggschiff- und Pro-Modelle in den letzten Jahren nachahmen.“

Kann das wirklich sein? Die Vorhersage steht zumindest nicht für sich allein, denn auch der bekannte Leaker Fixed Focus Digital schlägt in dieselbe Kerbe. Er will von einem neuen Projekt-Codenamen in Apples Lieferkette erfahren haben – höchstwahrscheinlich für das iPhone 17e. Fixed Focus Digital war es übrigens, der als Erster Apples Namensänderung vom iPhone SE 4 hin zum iPhone 16e im Dezember letzten Jahres korrekt vorhergesagt hat.

iPhone 17 kommt bereits im Herbst 2025

Vor dem iPhone 17e wird Apple im September 2025 zunächst das reguläre iPhone 17 präsentieren. Neben dem Standardmodell und den beiden Pro-Varianten erwartet uns mit dem iPhone 17 Air ein völlig neues Modell. Es beerbt die Plus-Variante und soll das dünnste iPhone aller Zeiten werden. Dafür muss Apple Kompromisse eingehen und spendiert dem neuen Modell – ähnlich dem iPhone 16e – nur eine einzelne rückwärtige Kamera.

Im Februar 2026 könnte Apple dann also mit dem iPhone 17e eine günstigere Variante nachschieben. Große Innovationen sind jedoch eher nicht zu erwarten. Vermutlich beschränken sich die Änderungen auf das Innenleben, und das iPhone 17e erhält lediglich den erwarteten A19-Chip des iPhone 17 – möglicherweise erneut in einer leicht abgespeckten Version, ähnlich wie beim iPhone 16e.

Das iPhone 16e muss auf viele Dinge verzichten:

