Apple Watch: Wecker stellen – schnell und einfach

Mit der smarten Apple-Uhr könnt ihr nicht nur die Uhrzeit checken und Fitness-Aktivitäten tracken, sondern auch einen Wecker stellen. Wie funktioniert das und was sollte man dabei beachten?

Apple Watch: Wecker aktivieren

Die Weckeinstellung lässt sich direkt an der Uhr aktivieren:

Drückt die digitale Krone, um zur App-Übersicht zu kommen. Öffnet die App „Wecker“. Drückt dafür auf das weiße Symbol mit der Uhr. Tippt auf „Wecker hinzufügen“ oder das „+“ oben. Dreht die Krone, um Stunde und Minuten einzustellen. Bestätigt mit „OK“ oder „Fertig“.

Jetzt ist der Wecker aktiv. Die Apple Watch klingelt oder vibriert dann direkt am Handgelenk. In den Einstellungen könnt ihr zudem die Schlummerfunktion einrichten.

Weck-Funktion der Apple Watch vs. iPhone

Ihr könnt auch damit täglich wecken lassen. In der Uhren-App wählt ihr dabei einfach die Option „Wiederholen“ und stellt den gewünschten Zeitraum ein. Alternativ aktiviert ihr die Weckzeit über Siri. Sagt dafür einfach:

„Hey Siri, stelle einen Wecker für 7:00 Uhr morgens.“

Oder: „Stelle einen Wecker in 30 Minuten.“

Ein gleichzeitig aktivierter iPhone-Wecker klingelt nicht automatisch auf der Watch, außer ihr tragt sie und das iPhone ist stumm oder weit weg. In den Optionen der Wecker-App könnt ihr auswählen, dass das iPhone und die Apple Watch mit denselben Weck-Einstellungen arbeiten:

Dazu richtet ihr den Wecker am iPhone ein. Öffnet dann die Apple-Watch-App auf dem iPhone. Tippt auf „Apple Watch“ und steuert den Bereich „Uhr“ an. Aktiviert die Option „Push-Hinweise vom iPhone“.

Der Apple-Watch-Wecker klingelt immer am Handgelenk, auch wenn das iPhone lautlos ist. Am iPhone bemerkt ihr den Wecker aber nicht. Seit dem watchOS-Update von Anfang April 2025 klingelt die Apple Watch zur Alarm-Zeit auch, wenn die Uhr eigentlich stummgeschaltet ist. Das kann man in den Einstellungen der Uhren-App einrichten. Aktiviert dazu die Option „Stummmodus durchbrechen“.