Endlich gleichauf mit der Samsung Galaxy Watch? Apple verpasst Watch 11 neue Funktion

Ein neu aufgetauchter Prototyp der Apple Watch Series 10 sorgt für Aufsehen in der Tech-Welt. Der bisher unbekannte Gesundheits-Sensor setzt auf einen zusätzlichen LED-Kranz. Das weist auf verschiedene neue Funktionen hin, die erstmals in der Watch 11 auftauchen könnten.

Apple Watch 10: Prototyp mit neuem Gesundheitssensor entdeckt

Der X-Nutzer @StellaFudge überraschte die Tech-Community mit exklusiven Fotos eines mutmaßlichen Prototyps der Apple Watch Series 10. Das Besondere: Der Gesundheits-Sensor auf der Unterseite unterscheidet sich deutlich von den bekannten Serienmodellen. Ein kompakteres LED-Array und ein zusätzlicher Lichtkranz stechen sofort ins Auge. Der Prototyp läuft mit einer unveröffentlichten Version von watchOS 11.1, was seine Authentizität unterstreicht.

Hinter den Hardware-Änderungen steckt mehr als nur Design. Apple arbeitet Berichten zufolge intensiv an einer Funktion zur Bluthochdrucküberwachung. Die Entwicklung gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet. Präzise Messungen zu erreichen, bleibt eine große Herausforderung. Ob die Funktion bereits in der kommenden Apple Watch Series 11 debütiert, steht in den Sternen – die Vermutung liegt jedoch nahe.

Zur Erinnerung: Samsung bietet eine Blutdruckmessfunktion bereits seit der Galaxy Watch 3 an – jedoch nur über Umwege. Die Funktion gibt’s nur, wenn die Nutzer auch ein Samsung-Handy verwenden. Zudem muss die Galaxy Watch vorab mit einem klassischen Blutdruckmessgerät kalibriert werden. Samsung empfiehlt zudem, etwa einmal im Monat die Kalibrierung erneut durchzuführen, um vernünftige Ergebnisse zu erhalten. Apples Lösung dürfte wahrscheinlich deutlich nutzerfreundlicher sein.

Eine weitere Idee: Der neue Gesundheitssensor könnte auch zur non-invasiven Messung des Blutzuckerspiegels dienen – sowohl Apple als auch Samsung arbeiten bereits seit einer gefühlten Ewigkeit an der Technologie.

Zudem ist es natürlich auch möglich, dass der neue LED-Kranz lediglich dazu dient, die bereits verfügbaren Messwerte noch genauer zu tracken. Eine offizielle Ansage seitens Apple gibt es bislang nicht. Die neuen Modelle werden im Herbst 2025 erwartet.