Galaxy Watch 8 Classic: Was hat sich Samsung denn dabei gedacht?

Quadratisch, praktisch – rund?

Was sich Samsung beim Design der Galaxy Watch 8 Classic gedacht hat, bleibt mir rätselhaft. Ein rundes Display in ein kantiges Gehäuse zu zwängen, wirkt wie der verzweifelte Versuch, zwei Welten zu vereinen, die nicht zusammenpassen. Der beliebte Drehring mag zwar zurück sein – doch der Preis dafür ist ein Design-Mischmasch, der die sonst so elegante Smartwatch-Reihe optisch verhunzt. Einen echten Vorteil sehe ich bei diesem Design nicht, denn die Akkukapazität verändert sich so gut wie nicht.