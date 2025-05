Samsung macht das Galaxy S26 viel besser als bisher erwartet

Die nächste Generation der Galaxy-S-Serie setzt wohl auf eine hochmoderne Technologie: Samsung plant offenbar, seine kommenden Flaggschiff-Smartphones Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus mit dem hauseigenen Exynos-2600-Chip auszustatten. Was für viele Samsung-Fans zunächst wie eine Schreckensmeldung klingt, könnte sich als das komplette Gegenteil herausstellen.

Samsung Galaxy S26 mit 2-nm-Chip erwartet

Nach einem Jahr Pause soll Samsung zur bekannten Doppelstrategie zurückkehren: Während das Galaxy S26 Ultra weltweit den Snapdragon 8 Elite Gen 2 von Qualcomm erhalten soll, sollen das Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus in vielen Märkten mit dem hauseigenen Exynos 2600 ausgestattet werden. Nur in China, Japan, Südkorea und Nordamerika soll der Snapdragon-Chips zum Einsatz kommen.

Bisher wurde erwartet, dass der Exynos-Chip in den beiden Handys ein echter Nachteil sein wird. Dabei soll der neue Exynos 2600 einen bedeutenden Fortschritt markieren: Als erster Smartphone-Chip überhaupt soll er die innovative 2-nm-Fertigungstechnologie nutzen.

Die Massenproduktion des Exynos 2600 soll bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 starten. Zum Vergleich: Apples A20-Chip in 2-nm-Bauweise wird erst Ende 2026 erwartet. Auch Qualcomm und MediaTek hinken bei dieser Technologie hinterher. Damit könnte Samsung einen schnelleren und effizienteren Chip als die Konkurrenz zur Verfügung haben.

Samsung braucht den Exynos-Erfolg

Für Samsung geht es bei der Entwicklung des Exynos 2600 um mehr als nur um eine technische Innovation. Ein erfolgreicher hauseigener Chip verbessert nicht nur die Profitabilität des Smartphone- und Chip-Geschäfts. Er sichert Samsung auch die Marktführerschaft in einem zukunftsweisenden Technologiebereich. Die Halbleitersparte des Konzerns könnte damit ihre aktuelle Schwächephase überwinden und weitere Aufträge für die Fertigung von Chips der Konkurrenz sichern (Quelle: SamMobile).