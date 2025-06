iPhone schwarz-weiß: So schaltet man den Modus ein

Nicht jeder weiß, dass es beim iPhone und iPad einen Schwarz-Weiß-Modus gibt. Wir erklären, wozu er dient, warum es ihn gibt, wie nützlich er sein kann und wie ihr ihn aktiviert.

Wenn ihr euer iPhone auf die Schwarz-Weiß-Ansicht umschaltet, könnt ihr Strom sparen, der sonst für die farbenreiche Darstellung benötigt wird. Außerdem hilft dieser Modus dabei, Ablenkungen beim konzentrierten Arbeiten zu vermeiden. Davon abgesehen erleichtert es Farbenblinden Menschen oder Anwendern mit Farbschwäche die Nutzung von iPhones und iPads.

Wie wird beim iPhone und iPad der Graustufenmodus aktiviert?

Der Schwarz-Weiß-Modus beziehungsweise die Graustufendarstellung zählt bei Apple-Geräten zu den Bedienungshilfen. Dementsprechend findet ihr ihn dort in den Einstellungen.

Öffnet die Einstellungs-App. Direkt unter dem Menüpunkt „Allgemein“ findet ihr den Punkt „Bedienungshilfen“. Oben, im Abschnitt „Sehen“, seht ihr „Anzeige & Textgröße“. Scrollt im nächsten Fenster etwas herab und tippt dann auf „Farbfilter“ Im nächsten Fenster seht ihr nur einen Eintrag namens „Farbfilter“, den ihr mit einem Schalter aktivieren und deaktivieren könnt. Danach öffnet sich ein Menü, in dem der Haken bei „Graustufen“ gesetzt ist. Die Intensität der Farbumstellung könnt ihr unten mit einem Schieberegler einstellen.

Wenn ihr diese Einstellung gewählt habt, wird alles in Graustufen dargestellt. Das betrifft alle Apps, Videos oder Bilder, die ihr euch anseht. Interessanterweise werden in diesem Modus aber Screenshots farbig gemacht. Ihr seht sie – wegen der Schwarz-Weiß-Einstellung – zwar in Graustufen, aber sie werden in Farbe gespeichert.