WhatsApp: Was bedeuten die Kreise (grau, blau, grün)?

Im Chat-Verlauf könnt ihr bei WhatsApp den Status einer Nachricht sehen. So zeigen zwei blaue Haken an, dass eine Nachricht gelesen wurde, während die Uhr angibt, dass eine Mitteilung noch nicht verschickt wurde. Neben den bekannten Haken sind nun auch Kreise zu sehen. Was bedeutet das Symbol?

Es gibt bei WhatsApp verschiedene Kreise. So taucht ein blauer oder grüner Kreis rund um Profilbilder anderer Kontakte auf. Beide Anzeigen haben etwas mit der Status-Funktion des Messengers zu tun. Auch graue Kennzeichnungen gibt es.

WhatsApp: Blauer oder grüner Kreis um Profilbild?

Blaue Kreise waren in alten WhatsApp-Versionen zu finden. Inzwischen ist die Markierung grün. Damit wird angezeigt, dass derjenige Kontakt einen neuen WhatsApp-Status veröffentlicht hat. Ihr müsst also nicht mehr direkt in den „Aktuelles“-Reiter schauen, um zu sehen, welcher eurer Freunde eine neue Status-Meldung gepostet hat, sondern seht das auch direkt in der Übersicht aller Chat-Verläufe. Tippt ihr den grünen Kreis um das Profilbild an, könnt ihr direkt die neuen Status-Meldungen anschauen. Sobald ihr alle Status-Meldungen angesehen habt, wird der grüne Kreis grau. Hat ein Nutzer mehrere Bilder im Status gepostet. werden die Kreise in mehreren Teilen dargestellt. Je nachdem, welche Inhalte ihr bereits angesehen habt, werden die einzelnen Kreis-Elemente grau oder grün dargestellt.

WhatsApp: Was bedeutet das Kreis-Symbol beim Namen?

Daneben gibt es ein neues Symbol mit zwei ineinander liegenden Kreisen und einer Öffnung. Das Zeichen wurde vor einigen Wochen in einer Beta-Version des Messengers ebenfalls in der Übersicht der Chat-Verläufe bei einzelnen Gesprächen neben den doppelten Häkchen angzeigt. Es zeigt Chats an, in denen man auf Status-Meldungen reagiert hat. So sieht man sofort in der Chat-Übersicht, ob man zum Beispiel ein Bild in einem temporär verfügbaren WhatsApp-Status angesehen und dazu etwas geschrieben hat.

So sieht das neue Zeichen in WhatsApp aus (Bildquelle: wabetainfo.com)

Die Symbole gibt es sowohl in der Desktop-Version von WhatsApp als auch in der App auf Android-Smartphones und iPhones auftauchen.

WhatsApp: Kreis-Symbol zeigt Status-Nachricht an

Man kann bei WhatsApp auf jede Status-Meldung reagieren. Schaut man sich ein Status-Bild an, wischt man nach oben, um die „Antwort“-Funktion zu aktivieren. In der normalen Chat-Ansicht sieht diese Nachricht dann aus, wie eine normale Antwort auf einen Bildbeitrag. Mit dem neuen Symbol wollen die Entwickler die Status-Reaktionen besser vom normalen Gesprächsverlauf abgrenzen.

Vor kurzem wurde auch das Reaktions-Feature für Nachrichten in WhatsApp eingeführt. Damit könnt ihr auf Mitteilungen mit einem Emoji reagieren, ohne eine Antwort schreiben zu müssen.

