WhatsApp zeigt „Aktuelles“ statt „Status“ – was tun?

Wer WhatsApp nach einem Update öffnet, findet im Menü anstelle der „Status“-Übersicht den Bereich „Aktuelles“. Wohin ist der Status verschwunden? Kann man den Bereich „Aktuelles“ löschen und die alte Ansicht wiederherstellen?

Mit der Umstellung hängt die Einführung einer neuen Funktion, den „Kanälen“, zusammen. Sucht ihr die aktuellen Status-Beiträge eurer Freunde, findet ihr sie ab sofort zusammen mit den Kanälen im „Aktuelles“-Bereich.

Warum steht bei WhatsApp nicht mehr „Status“, sondern „Aktuelles“?

WhatsApp bietet keine Möglichkeit, um die alte Ansicht mit dem „Status“-Bereich wiederherzustellen. Die neuen Kanäle lassen sich nicht deaktivieren, demnach kann man die Anzeige auch nicht löschen. Wer den Messenger also nutzen will, muss sich mit dem „Aktuelles“-Bereich abfinden. Nutzt ihr WhatsApp in englischer Sprache, heißt der neue Bereich „Updates“.

Alle Status-Beiträge findet ihr zukünftig also in dem Bereich mit der neuen Bezeichnung. Dort könnt ihr auch euren eigenen neuen Status veröffentlichen. Die neuen Kanal-Beiträge werden darunter angezeigt. Die Beiträge der Freunde werden also prominenter dargestellt also die Kanal-Beiträge.

Wer sich von dem neuen Menü gestört fühlt, kann eine alte WhatsApp-Version installieren. Hierbei solltet ihr aber beachten, dass zukünftige Features nicht eingeführt werden und der Messenger gegebenenfalls abstürzen kann. Langfristig werdet ihr mit einer veralteten WhatsApp-Version zudem nicht mit Nutzern einer aktuellen Version schreiben können.

WhatsApp: „Aktuelles“ ersetzt „Status“

Sobald neue und ungelesene Nachrichten von Kanälen eingehen, die ihr abonniert habt, wird der Status-Bereich eingeklappt. Um die neuen Status-Mitteilungen eurer Freunde zu sehen, müsst ihr also einmal zusätzlich auf den Bildschirm drücken. Lediglich wenn ihr keine Kanäle abonniert, wird der Bereich soweit wie möglich ignoriert. Der Abschnitt heißt dann zwar weiterhin „Aktuelles“, die Status-Meldungen eurer Freunde bleiben aber wie gewohnt übereinander sichtbar, anstatt dass sie zusammengefasst werden. Der untere Kanalbereich lässt sich nicht komplett ausblenden.

Wie gewohnt könnt ihr neue Status-Inhalte von Kontakten auch sehen, wenn ihr auf den grünen Kreis im Profilbild in der Chat-Übersicht drückt.

