Telegram: Story deaktivieren & ausblenden

Wenn jemand in Telegram eine Story erstellt, wird euch diese am oberen Bildschirmrand angezeigt. Wen das stört, kann die Stories wie folgt deaktivieren.

Telegram: Nervige Story deaktivieren und entfernen

Seit August 2023 können auch Telegram-Nutzer Stories schreiben. Diese sind bereits aus anderen Social-Media-Apps bekannt. Ihr bekommt dann über eine relativ auffällige Leiste oben in der Telegram-App angezeigt, wenn einer eurer Kontakte eine Story erstellt hat. Wenn ihr nicht daran interessiert seid, was irgendjemand in seiner Story verkünden will, dann könnt ihr diese relativ schnell wie folgt deaktivieren:

Tippt oben auf die Story. Haltet länger auf den Kontakt gedrückt, von dem die Story kommt. Wählt „Stories verstecken“ aus.

So deaktiviert ihr die Telegram-Stories. (Bildquelle: GIGA)

Telegram: Alle Stories auf einmal verstecken nicht möglich

Wir haben keine Funktion gefunden, um die Telegram-Funktion komplett zu deaktivieren, sodass alle Stories auf einmal ausgeblendet werden. Wenn ihr also viele Kontakte habt, die viele Stories schreiben, müsst ihr die Stories jeden Kontakt einzeln auf die oben beschriebene Weise deaktivieren, wenn sie euch angezeigt werden. Anscheinend haben die Telegram-Entwickler also ein Interesse daran, die Story-Funktion stark zu pushen.

Robert Schanze , GIGA-Redakteur für Windows, Android, Linux, Software, Hardware und Netzwerke. Da die Story-Funktion sehr auffällig in die App integriert wurde und es anscheinend keine einfache Möglichkeit gibt, Stories komplett zu deaktivieren, kann das den einen oder anderen schon stark nerven. (Falls ich die Einstellung in den Optionen übersehen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare unterhalb dieser Anleitung.) Da die Social-Media-Apps sich so langsam alle Funktionen ihrer Konkurrenten abschauen, entsteht bei mir der Eindruck, dass diese Apps mittlerweile einfach nur Kopien sind ohne eigenes Alleinstellungsmerkmal. Wie seht ihr das? Gefällt euch die Story-Funktion?

