WhatsApp Kanäle: Kann man das deaktivieren?

WhatsApp führt mit einem neuen Update im Spätsommer 2023 mit den „Kanälen“ eine neue Funktion ein. Diese Channels findet man im „Aktuelles“-Bereich. Kann man die Kanäle ausblenden und das Feature ausschalten?

WhatsApp Facts

In der neuen Funktion können Stars, Unternehmen und andere große Organisationen Informationen und Status-Updates an Follower posten. Einige Nutzer möchten diese Neuerung jedoch nicht in ihrer WhatsApp-Ansicht. Kann man die Kanäle-Option bei WhatsApp ausblenden und deaktivieren?

WhatsApp: Kanäle löschen – geht das?

Wie bei vielen Neuerungen, etwa den „Shorts“ bei YouTube, gibt es auch bei den WhatsApp-Channels keine Möglichkeit, die Ansicht zu deaktivieren. Das Feature lässt sich also nicht ausschalten. Wer die Ansicht in seinem Messenger findet und sich davon gestört fühlt, kann derzeit lediglich ein altes WhatsApp-Update installieren, um den Messenger auf eine Version zu bringen, in der das Feature noch nicht aktiviert ist. Das empfehlen wir aber nicht, da alte Versionen fehleranfällig sind und der Messenger gegebenenfalls dann nicht mehr richtig funktioniert.

Wollt ihr das Feature umgehen, folgt einfach keinen Kanälen. So wird höchstens der Bereich in eurer „Aktuelles“-Übersicht aufgeführt, ihr bekommt aber keine Status-Updates von entsprechenden Channels. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Option nachträglich eingeführt wird, mit der sich die Kanäle vollständig ausschalten lassen.

Keine Kanäle in WhatsApp?

Möglicherweise seht ihr zwar den „Aktuelles“-Tab, dort aber noch keinen Hinweis auf die Kanäle. Die Funktion wird in Wellen bei den WhatsApp-Nutzern ausgerollt und freigeschaltet. Bislang gehört ihr also noch nicht zum Nutzerkreis, bei denen das Feature aktiviert wurde. Das entsprechende Update sollte in den folgenden Tagen aktiviert werden. Falls ihr das verhindern wollt, deaktiviert die automatische Aktualisierung von WhatsApp. Beachtet aber auch hier, dass der Messenger gegebenenfalls bald nicht mehr richtig funktioniert oder ihr mit einigen Kontakten keine Nachrichten mehr austauschen könnt, wenn ihr eine alte WhatsApp-Version installiert habt.

