Telegram auf der Apple Watch: Geht das?

Telegram ist eine der beliebtesten Messenger-Apps. Die Anwendung steht auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung. Kann man Telegram auch auf der Apple Watch nutzen?

Hat man eine LTE-Apple-Watch, kann man viele Anwendungen nutzen, ohne dass das iPhone in der Nähe sein muss. Das gilt aber nicht für Telegram. Es gibt keine native Telegram-App für watchOS. Man kann den Messenger daher nur in eingeschränkter Form auf der Apple-Uhr verwenden.

Telegram & Apple Watch: Nur das geht

Eine eigene Telegram-Anwendung lässt sich auf der Apple Watch nicht installieren. Man kann lediglich die Benachrichtigungen der App auf dem Bildschirm der Uhr anzeigen lassen. Voraussetzung ist ein gekoppeltes iPhone in der Nähe, auf dem die Telegram-App installiert wurde. So könnt ihr die Nachrichten auf der Uhr sehen:

Steuert die Watch-App auf dem gekoppelten iPhone an. Öffnet den Abschnitt für die Mitteilungen. Scrollt nach unten. Im Bereich „iPhone-Hinweise spiegeln von“ aktiviert ihr die Option für die Telegram-App. Anschließend seht ihr auf dem Display der Apple Watch, wenn eine neue Telegram-Nachricht eingegangen ist.

An anderer Stelle helfen wir euch, wenn Benachrichtigungen nicht auf dem Apple-Watch-Display angezeigt werden.

Kommt eine Telegram-App für die Apple Watch?

In der Ansicht auf der Apple Watch werden alle unterstützten Inhalte angezeigt. Man kann dadurch also nicht nur Nachrichten lesen, sondern auch Sticker, Videos und Fotos ansehen. Falls ein Inhalt nicht kompatibel ist, gibt es eine Verknüpfung. Einmal ausgewählt, lässt sich damit direkt die Nachricht in der Telegram-App auf dem iPhone öffnen.

Über diesen Weg lassen sich Nachrichten auf der Apple Watch nur lesen. Selber schreiben oder direkt antworten kann man damit nicht, dafür muss man also das iPhone in die Hand nehmen. Befindet sich das iPhone mit der Telegram-App nicht in der Nähe, wird man auf der Apple Watch auch nicht über neue Nachrichten informiert. Ähnlich sieht es bei WhatsApp und Signal auf der Apple Watch aus.

Gerüchten zufolge ist eine native Telegram-App für die Apple Watch in Arbeit. Zukünftig könnte es also mehr Möglichkeiten zum Ansehen und Beantworten von Nachrichten direkt auf der Uhr geben.

