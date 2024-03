WhatsApp macht eine praktische Funktion noch viel besser

WhatsApp hat schon vor längerer Zeit eine praktische Funktion eingeführt, mit der ihr Nachrichten nicht mehr so einfach in den Chats verliert. In der neuesten Testversion des Messengers für Android wurde dieses Feature erweitert. Damit könnt ihr noch mehr speichern und es viel einfacher wiederfinden.

WhatsApp erweitert Funktion zum Anpinnen

In WhatsApp könnt ihr in Einzel- oder Gruppenchats Nachrichten anpinnen, um diese schnell wiederzufinden. Das Feature ist ganz praktisch. Wir nutzen es beispielsweise zum Anpinnen von Passwörtern für Streaming-Dienste oder andere wichtige Informationen, die öfter nachgefragt und geteilt werden. In der neuesten Testversion von WhatsApp wird genau dieses Feature erweitert. Laut WABetaInfo erlaubt WhatsApp zukünftig das Anpinnen von mehreren Nachrichten. Das wird dann wie folgt aussehen:

WhatsApp erlaubt das Anpinnen von mehreren Nachrichten. (Bildquelle: WABetaInfo

Erste Beta-Tests von WhatsApp für Android können die neue Funktion bereits verwenden. Sie ist also schon relativ fortgeschritten und könnte bald in allen Versionen des Messengers zum Einsatz kommen. Insgesamt können damit drei Nachrichten angepinnt werden. Bisher war es eine Nachricht. Ihr müsst aber etwas aufpassen, denn sobald ihr eine vierte Nachricht anpinnt, wird die älteste Nachricht nicht mehr angepinnt bleiben und könnte so verloren gehen. Praktisch wäre eine Warnung, wenn das passiert.

WhatsApp schafft damit eine einfache Möglichkeit, um wichtige Informationen zu teilen, die jeder einfach finden kann. Und das nicht nur mit einer angepinnten Nachricht, sondern mit drei Nachrichten. Laut WABetaInfo könnte die Anzahl später noch angehoben werden. Wichtig ist, dass die Möglichkeit zum Anpinnen von mehreren Nachrichten überhaupt erst einmal existiert. WhatsApp ist bekannt dafür, nachträglich noch einmal Anpassungen vorzunehmen.

WhatsApp erhält regelmäßig neue Funktionen

Erst kürzlich hat WhatsApp die Suche nach Inhalten erleichtert. Ihr könnt jetzt nämlich ein Datum auswählen und euch die Nachrichten, Bilder und Videos ab diesem Zeitpunkt anzeigen lassen. So findet ihr Inhalte von wichtigen Ereignissen viel einfacher wieder.

