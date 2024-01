Pokémon Go: Neuer Promo-Code für euren Avatar und wie ihr ihn einlöst

In Pokémon Go gibt es Promo-Codes, mit denen ihr euch zusätzliche Items und sogar Kleidungsstücke freischalten könnt. In diesem Artikel haben wir alle aktiven Promo-Codes für euch aufgelistet und erklären euch, wie ihr sie einlösen könnt.

Pokémon GO Facts

Update



Wir haben die Aktualität der Promo-Codes für Pokémon Go am 08.01.2024 überprüft.

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Es gibt wieder Promo-Codes für Pokémon Go. Der Code FENDIxFRGMTxPOKEMON beschert euch einen exklusiven Pullover der Marke FENDI für euren Avatar. PokéStops bei zugehörigen Läden liefern außerdem einen passenden Hut und ein passendes Shirt. Der Code schaltet allerdings nur den Pullover frei.

Wenn ihr einen Amazon-Prime-Account besitzt, könnt ihr euch ab und zu bei Amazon Gaming einen Code abholen. Dort gibt es aktuell allerdings keine Angebote. Sobald es wieder Angebote gibt, erfahrt ihr es hier.

Pokémon Go Promo Codes auf iOS aktivieren

Apple-User müssen leider auf eine In-App-Lösung zum Aktivieren der Codes verzichten. Wollt ihr auf iOS Promo-Codes einlösen, müsst ihr dies über die Webseite von Niantic erledigen.

Meldet euch mit eurem Pokémon Go-Konto an und gebt den Code anschließend ein. Beachtet, dass nicht alle Codes über die Webseite eingelöst werden können.

Auf der Webseite von Niantic könnt ihr auch als iOS-User Promo-Codes aktivieren. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Pokémon Go Promo Codes auf Android aktivieren

Nutzt ihr die Android-Version von Pokémon Go, könnt ihr Promo-Codes direkt im Shop aktivieren. Scrollt dafür ganz nach unten und gebt euren Code in das entsprechende Feld ein. Eventuell müsst ihr euer Spiel neu starten, um die freigeschaltenen Items in eurem Inventar zu finden.

Alternativ könnt ihr auch wie bei iOS über die Webseite von Niantic eure Promo-Codes aktivieren.

In diesem Feld im Shop von Pokémon Go könnt ihr eure Promo-Codes aktivieren. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wusstet ihr, dass es einen besonderen Trick gibt, wie ihr Pokemon noch besser fangen könnt? In unserem Video erklären wir ihn euch:

PGO: Gespräch mit dem Deutschen, der als erster alle Pokémon gefangen hat

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.