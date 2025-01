Gelöschte Notizen wiederherstellen: So geht's am iPhone & iPad

Die Notizen-App ist für viele iPhone-Nutzer ein täglicher Begleiter. Manchmal löscht man versehentlich einen Eintrag, teilweise verschwinden Informationen auch von alleine. Wie kann man gelöschte Notizen am iPhone oder iPad wiederherstellen?

Gelöschte Notizen zurückholen

Habt ihr eine Notiz gelöscht, wird sie nicht sofort entfernt, sondern in den iOS-Papierkorb verschoben. Dort liegt sie 30 Tage, bevor sie endgültig gelöscht wird. So holt ihr den Eintrag zurück:

Öffnet die Notizen-App. Sucht nach dem Papierkorbsymbol. Je nach iOS-Version gibt es auch einen Ordner mit der Bezeichnung „Zuletzt gelöscht“. Tippt für die Ordnerübersicht auf die drei Punkte rechts oben. Hier findet ihr den gelöschten Eintrag. Einmal ausgewählt, holt ihr ihn zurück. Drückt dazu auf „Bearbeiten“ und anschließend auf „Bewegen“.

So geht es auch

Üblicherweise werden Notizen nicht nur lokal auf dem iPhone, sondern auch in der iCloud gespeichert. Fehlt euch auf dem Smartphone also ein Eintrag, checkt die Cloud-Daten. Dazu solltet ihr das iPhone zunächst in den Flugmodus schalten, damit der Löschvorgang nicht an die iCloud übertragen wird. Geht dann wie folgt vor:

Ruft eure iCloud mit einem anderen Gerät auf. Das geht zum Beispiel auch im Browser am PC oder einem iPad. Kopiert den Inhalt und speichert ihn in einer neuen Notiz. Synchronisiert dann die Daten und schaltet die Datenverbindung an eurem iPhone wieder ein.

Notiz aus einem iPhone-Backup holen

Ist die Notiz schon in einem iPhone-Backup gesichert, kann man hierüber an die Datei gelangen. Darüber spielt man die Sicherung auf dieses oder ein anderes iOS-Gerät auf. Beachtet aber, dass dabei alle Änderungen am iPhone gelöscht werden, die nach dem Wiederherstellungspunkt durchgeführt wurden.

Text weg – Löschen rückgängig machen

Wer aus Versehen den gesamten Text aus einer Notiz gelöscht, die Datei an sich aber noch geöffnet hat, kann sein iPhone einfach schütteln. Es erscheint das Feld „Eingabe widerrufen“. Ein Tipp auf „Widerrufen“ macht die letzte Aktion – also das Löschen des Textes – rückgängig.

Warum habe ich alle Notizen auf meinem iPhone verloren?

In seltenen Fällen verschwinden Notizen auch von alleine. Das war zum Beispiel bei der Aktualisierung auf iOS 18 im Herbst 2024 durch einen Bug der Fall (Quelle: Macrumors). Stellt ihr fest, dass alle Inhalte weg sind, könnt ihr sie meist durch eine Synchronisierung mit der iCloud wiederherstellen:

Ruft dazu den „iCloud“-Bereich in den iOS-Einstellungen auf. Dazu tippt ihr auf euren Namen ganz oben. Steuert dort den Abschnitt „Notizen“ an. Deaktiviert den Eintrag. Wartet einige Sekunden. Aktiviert ihn dann wiéder. Wartet einige Minuten ab, während der Synchronisierungsvorgang läuft. Danach sollten die Notizen wieder vorhanden sein.

