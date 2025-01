Google gibt euch mit Android 16 mehr Kontrolle über eure Benachrichtigungen

Ein überfüllter Sperrbildschirm auf euren Smartphones gehört bald der Vergangenheit an. Mit Android 16 führt Google eine clevere Lösung ein, die Benachrichtigungen platzsparend in einer kompakten Übersicht zusammenfasst. Das neue Feature gibt euch mehr Kontrolle über eure Benachrichtigungen und sorgt für einen aufgeräumten Look.

Android 16 optimiert Benachrichtigungen

Die neue Funktion „Compact Notification Shelf“ wird es Android-Nutzern ermöglichen, ihre Benachrichtigungen in einer kompakten Leiste unterhalb der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm zusammenzufassen. Mit einem einfachen Tipp lässt sich diese erweitern, um den vollständigen Inhalt aller Mitteilungen einzusehen. Das Hintergrundbild bleibt und Android 16 so auch bei vielen Benachrichtigungen gut sichtbar.

Google setzt bei der neuen Funktion auf Wahlfreiheit. Nutzerinnen und Nutzer können unter Android 16 in den Einstellungen zwischen der kompakten Darstellung und der klassischen vollständigen Auflistung wählen. Zusätzlich lassen sich bereits gelesene sowie stumme Benachrichtigungen automatisch ausblenden. Die Neuerungen wurden in der dritten Beta-Version von Android 15 QPR2 entdeckt, werden aber voraussichtlich erst mit Android 16 offiziell eingeführt.

Experten vermuten, dass wichtige Benachrichtigungen wie die neuen „Rich Ongoing Notifications“ weiterhin prominent angezeigt werden. Ihr werdet also wichtige Informationen immer im Blick haben. Die finale Umsetzung bleibt jedoch abzuwarten. Die Steuerung der neuen Funktionen erfolgt über einen eigenen Bereich in den Systemeinstellungen unter „Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm“ (Quelle: AndroidAuthority).

Android 16 mit weiteren Verbesserungen

Nicht nur der Sperrbildschirm soll unter Android 16 besser mit Benachrichtigungen umgehen, sondern auch allgemein bei der normalen Nutzung. Ihr werdet zukünftig nicht mehr mit endlosen Benachrichtigungen überflutet. Ein Cooldown wird dafür sorgen, dass neue Nachrichten erst nach einer gewissen Zeit wieder als Benachrichtigung auftauchen. Auch das werdet ihr aber optional einschalten können.

