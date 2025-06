Samsung wird das Galaxy S27 Ultra radikal verändern

Samsung soll beim Galaxy S27 Ultra den Stecker ziehen.

Samsung hat den Funktionsumfang des S Pen beim Galaxy S25 Ultra bereits reduziert. Plötzlich war die Bluetooth-Verbindung Geschichte. Beim Galaxy S27 Ultra könnte Samsung noch einen Schritt weitergehen.

Samsung Galaxy S27 Ultra ohne S Pen?

Samsung plant offenbar einen weiteren einschneidenden Schritt in der Evolution seiner Smartphone-Flaggschiffe: Das Galaxy S27 Ultra könnte als erstes Ultra-Modell ohne integrierten S-Pen-Slot auf den Markt kommen. Diese Entwicklung deutet sich in einem Leak aus China an, der die Samsung-Community aufhorchen lässt.

Nach dem Verlust der Bluetooth-Funktionen beim Galaxy S25 Ultra scheint der nächste Rückschritt für den legendären S Pen bereits vorprogrammiert. Eine als zuverlässig geltende chinesische Quelle bestätigt den Schritt: Samsung wird den integrierten Stift-Slot beim Galaxy S27 Ultra streichen. Dies würde das Ende einer Ära einläuten, die mit dem ersten Galaxy Note begann.

Die Anzeichen für diesen radikalen Schritt verdichten sich bereits heute. Beim kommenden Galaxy Z Fold 7 könnte der Konzern auch schon aktiv werden: Gerüchten zufolge wird der Digitizer im Display komplett eingespart, um das Gerät schlanker zu gestalten. Stattdessen könnte Samsung, ähnlich wie Apple, auf alternative Technologien zur Stifteingabe setzen.

Samsung will Smartphones dünner machen

Diese Entwicklung fügt sich in Samsungs aktuelle Strategie ein, seine Geräte kontinuierlich schlanker und leichter zu gestalten. Was zunächst als praktische Design-Entscheidung erscheint, könnte jedoch weitreichende Folgen haben: Experten spekulieren bereits über ein komplettes Ende der S-Pen-Unterstützung in zukünftigen Galaxy-Generationen (Quelle: SamMobile).

Der S Pen würde dann nicht nur aus dem Gehäuse des Ultra-Smartphones fliegen, sondern es könnte überhaupt kein Stift mehr genutzt werden. Vielleicht überdenkt Samsung den Schritt aber auch, denn der Schlankheitswahn mit Kompromissen bei der Ausstattung geht aktuell nicht auf.