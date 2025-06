Samsungs neues Smartphone kann schnell zum Lebensretter werden

Erfüllt Samsung den Smartphone-Fans endlich einen großen Wunsch, nachdem Apple das schon vor Jahren gemacht hat?

Samsung könnte eine lebensrettende Funktion in sein kommendes Falt-Smartphone Galaxy Z Flip 7 integrieren. Der neue Exynos-Chip soll Notrufe auch dann noch ermöglichen, wenn keine Mobilfunkmasten in der Nähe sind. Die Technologie könnte das faltbare Smartphone zum potenziellen Lebensretter in Notsituationen machen – vorausgesetzt, Samsung aktiviert die bereits vorhandene Technik wirklich.

Samsung Galaxy Z Flip 7 mit Satellitenkommunikation?

Der Satellitendienstleister Skylo bestätigte die Integration von NB-IoT-NTN-Technologie im kommenden Exynos-2500-Chip. Diese ermöglicht die Kommunikation mit erdnahen Satelliten und könnte erstmals in Samsungs Falt-Smartphones zum Einsatz kommen. In Notfällen ließen sich damit SMS und möglicherweise sogar Anrufe absetzen – selbst in Gebieten ohne klassischen Mobilfunkempfang.

Während die technischen Voraussetzungen gegeben wären, hängt der tatsächliche Einsatz von Samsungs Entscheidung ab. In den USA kommt bei Premium-Smartphones meist Qualcomms Snapdragon-Chip zum Einsatz, der bereits Satellitennotruf unterstützt. Der Exynos-Chip findet sich dagegen häufiger in Geräten für den internationalen Markt. Bislang bietet nur der US-Provider Verizon Satellitennotrufe an. T-Mobile beschränkt sich auf SMS-Nachrichten. Aktiv genutzt hat Samsung das Feature bisher aber noch nicht.

Neue Falt-Smartphones im Juli erwartet

Die Präsentation des Galaxy Z Flip 7 wird für Mitte Juli erwartet. Erst dann wird sich zeigen, ob Samsung die Satellitenfunktion aktiv bewirbt oder – wie beim Galaxy S25 – gar nicht nutzt. Die technischen Möglichkeiten des neuen Exynos-Chips könnten dem Feature jedenfalls zum internationalen Durchbruch verhelfen. Apple hat es mit dem iPhone vor Jahren vorgemacht und damit riesigen Anklang gefunden. Android-Hersteller hängen in dem Bereich weit zurück (Quelle: AndroidPolice).