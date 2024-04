Microsoft legt bei Windows 11 nach: Wichtigste Funktion wird noch besser

Ohne den Datei-Explorer geht bei Windows fast nichts. Mit ihm navigiert ihr euch durch zahllose Ordner, sucht nach Dateien, kopiert, verschiebt und öffnet diese. Im nächsten großen Windows-Update nimmt Microsoft einige Änderungen an der essenziellen Funktion vor.

Windows 11: Neue Funktionen für den Datei-Explorer

Im Herbst 2024 soll das nächste große Update für Windows 11 von Microsoft ausgerollt werden. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf der Integration weiterer KI-Funktionen, doch Microsoft hat anscheinend noch ein paar weitere Änderungen geplant.

Wie WindowsLatest berichtet, wird sich auch beim Datei-Explorer etwas tun. So sollen beispielsweise die Icons zum Kopieren, Ausschneiden und Löschen, die beim Öffnen des Kontextmenüs (Rechtsklick auf eine Datei) erscheinen, um ein kleines Textfeld ergänzt werden. Allem Anschein haben einige Windows-11-Nutzer immer noch Schwierigkeiten, die Symbole mit den entsprechenden Funktionen in Verbindung zu bringen. Das Textfeld sollte das ändern.

Eine weitere Funktion: Nutzer können über das Kontextmenü anscheinend Dateien auch direkt an den KI-Assistenten Windows Copilot weiterleiten. Dieser soll je nach Dateityp unterschiedliche Hilfestellungen anbieten. Textdateien etwa können direkt zusammengefasst, Bilder hochskaliert oder zugeschnitten werden. Blöd nur, dass der KI-Assistent hierzulande weiterhin nur über Umwege aktiviert werden kann.

Microsoft hat Großes mit dem Windows Copilot vor. Einige der Funktionen des KI-Assistenten könnt ihr euch im Video anschauen:

Mega-Update für Windows 11: Jetzt kommt die KI ins Spiel!

Microsoft baut Support für Archiv-Dateien aus

Auch in Sachen Komfort macht der Datei-Explorer Fortschritte. So könnt ihr nach dem Update beim Entpacken von Archiv-Dateien alle Dateien auf einen Schlag überschreiben lassen, die am entsprechenden Speicherort den gleichen Namen tragen – beispielsweise, wenn ihr eine neue Portable-Version eines Programms entpackt. Die Funktion gibt es bereits beim Kopieren oder Verschieben normaler Dateien, bei Archiven hingegen musste man bislang jede Datei einzeln überschreiben. Damit ist bald Schluss.

Wo wir gerade bei Archiv-Dateien sind: Bislang können Windows-Nutzer Dateien nur als ZIP-Archiv verpacken. Durch das Update werden auch die Optionen 7z und TAR hinzugefügt. Auf RAR müssen Nutzer jedoch vorerst weiter verzichten.

