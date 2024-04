Sie kommt zurück: Samsung kann sich von vergessener Funktion nicht trennen

Samsung hat mit der Vorstellung der Galaxy-S24-Smartphones die Galaxy AI eingeführt, mit der sich viele KI-Funktionen realisieren lassen. Genau diese Basis könnte dafür sorgen, dass ein alter Bekannter zurückkehrt. Es geht um den Sprachassistenten Bixby. Tatsächlich wurde dieser noch nicht begraben und könnte jetzt noch einmal zurückkommen.

Samsung Electronics Facts

Samsung will Bixby wiederbeleben

Nutzt ihr eigentlich noch Bixby? Samsung hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, den Sprachassistenten in den Alltag der Menschen einzubauen. Geklappt hat das nicht. Doch nun könnte Bixby tatsächlich wieder interessant werden. Samsung hat nämlich bestätigt, dass das Unternehmen hart daran arbeitet, den eigenen Sprachassistenten mit KI-Features auszustatten (Quelle: The Verge).

Anzeige

Samsung möchte Google mit Gemini also nicht die gesamte Bühne überlassen, obwohl die Galaxy AI auf die KI-Grundlage von Google setzt. Entsprechend wird es interessant sein zu sehen, ob Samsung nicht auch für Bixby im Grunde die KI-Features von Google verwendet, statt wirklich eigene Lösungen zu entwickeln.

Aktuell geht der Trend sowieso darin, alles mit KI auszustatten. Es spielt auch keine große Rolle, ob es um einfache Automatismen geht oder wirklich komplexe generative KI. Letztere kann ein großer Mehrwert sein, wie ich im Test des Galaxy S24 Ultra festgestellt habe. Wenn Samsung diesen Effekt bei Bixby auch erzeugen kann, dann bin ich offen für einen Neuanfang.

Anzeige

Im Video zeigen wir euch die Galaxy-S24-Smartphones mit Samsungs Galaxy AI:

Revolution?! SAMSUNG GALAXY S24 und S24 Plus (S24+) angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Samsung wertet ältere Handys deutlich auf

Samsung bietet die Galaxy AI nicht nur auf neuen Smartphones an, sondern hat kürzlich auch mit der Verteilung für ältere Geräte wie der Galaxy-S23-Serie begonnen. Es ist aktuell nicht bekannt, ob Samsung Bixby auch auf älteren Geräten mit allen KI-Features unterstützt wird. Gut möglich, dass Samsung damit erst mit den Galaxy-S25-Smartphones an den Start geht. Samsung setzt in jedem Fall voll auf KI und macht bisher eine relativ gute Arbeit.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.