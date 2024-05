Apples großer Sprung: Das iPad war nur der Anfang

Bisher verbaute Apple OLED-Panels nur beim iPhone und der Apple Watch. Mit dem diesjährigen iPad Pro findet die Bildschirm-Technologie erstmals ihren Weg auf Tablets aus Cupertino. Doch Apple setzt zum nächsten großen Sprung an, auch der Mac steht im Visier. Doch wann ist die Zeit reif dafür? Branchen-Profis haben darauf bereits eine Antwort.

Apple Facts

Das iPad war nur der Anfang einer Ausweitung der OLED-Technologie bei Apple. Nach iPhone und Apple Watch verbaut der Hersteller jetzt auch im iPad Pro die Bildschirmtechnik, verbessert diese und nennt das ganze „Tandem OLED“. Eine richtungsweisende Entscheidung, wie sich nun herausstellt.

Anzeige

Vorfahrt für OLED: Erst das iPad Pro, 2026 dann das MacBook Pro

Die Branchen-Experten und Marktforscher von Omdia glauben nämlich daran, dass Apple höchstwahrscheinlich schon in zwei Jahren dem MacBook Pro entsprechende OLED-Panels spendiert (Quelle: Omdia).

Ricky Park, seines Zeichens Senior Principal Analyst in der Display-Forschungsabteilung bei Omdia gibt zu Protokoll: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Apple bereits im Jahr 2026 OLED in seine MacBook-Pro-Modelle einbauen wird. Dieser Schritt könnte einen signifikanten Anstieg der OLED-Nachfrage auf dem Notebook-Markt auslösen, der bis 2031 über 60 Millionen Einheiten erreichen könnte.“

Anzeige

Das aktuelle MacBook Pro – vorgestellt im letzten Herbst:

Apple stellt MacBook Pro mit M3-Chip vor

Erwähnenswert: Schon die Umstellung auf OLED beim iPad Pro soll die Nachfrage nach OLED-Tablets im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich verdreifachen. So groß ist Apples Marktmacht in diesem Bereich. In Zukunft wird erwartet, dass Apple die Technologie schrittweise auch beim iPad Air und beim iPad mini etabliert.

Anzeige

Samsung genießt Apples Vertrauen

Gegenwärtig vertraut Apple beim MacBook Pro mit 14- und 16-Zoll-Display noch auf Mini-LED-Technik. Auch das iPad Pro mit 12,9-Zoll-Bildschirm verließ sich bisher auf diese Technologie, nun ist jedoch OLED Trumpf und Mini-LED bei den iPads vergessen. Ab 2026 könnte dies dann auch beim MacBook Pro der Fall sein.

Zur Erinnerung: Bereits im letzten Jahr spekulierte die Gerüchteküche wiederholt über OLED-Bildschirme im MacBook Pro. Demnach soll Samsung 3,14 Milliarden US-Dollar in sein Werk in Asan, Südkorea, investieren, um derartige OLED-Panels für Apple zu fertigen. Neu sind derartige Gerüchte dabei ganz und gar nicht, schon vor drei Jahren geisterten solche Meldungen herum. Die bewahrheiteten sich bisher aber noch nicht.