Wie beim Galaxy S24: Samsung spendiert neuem Smartphone größeren Akku

Das nächste Unpacked-Event von Samsung steht bald an und schon jetzt überschlägt sich die Gerüchteküche. Nachdem bereits viele Details zu den kommenden Galaxy-Watch-7-Uhren durchgesickert sind, folgt jetzt ein interessantes Detail zum Galaxy Z Flip 6. Dieses soll nämlich einen größeren Akku erhalten. Samsung rüstet das Klapp-Handy damit erneut auf.

Samsung Galaxy Z Flip 6 mit größerem Akku erwartet

Nachdem Samsung im Galaxy Z Flip 5 (Test) den gleichen 3.700-mAh-Akku wie im Vorgänger verbaut hat, wird es laut SamMobile bei der neuen Generation wieder ein Upgrade geben. Die typische Kapazität soll beim Galaxy Z Flip 6 auf 3.880 mAh oder 3.790 mAh anwachsen. Demnach könnte der Akku wie beim Galaxy S24 als 4.000-mAh-Akku oder 3.900-mAh-Akku beworben werden. Das mag im ersten Moment nicht nach viel mehr klingen, dürfte aber dafür sorgen, dass das Handy spürbar länger hält und es für eine befriedigende Akkulaufzeit ausreicht.

Beim aktuellen Modell kommt ihr zwar über den Tag, habt dann aber keinen Puffer mehr, wenn es doch mal länger dauert. Das dürfte sich beim Galaxy Z Flip 6 mit dem größeren Akku definitiv ändern. In Kombination mit dem effizienten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 und weiteren Verbesserungen an der Hardware, könnte die Laufzeit des Klapp-Handys in einem anständigen Bereich landen. Insgesamt hat sich die Kapazität des Akkus in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Am Ende merkt auch Samsung, dass in erster Linie ein größerer Akku für mehr Laufzeit sorgt.

Im Video könnt ihr euch das aktuelle Samsung Galaxy Z Flip 5 anschauen:

Samsung-Event im Juli erwartet

Spätestens am 10. Juli 2024 dürfte klar sein, was das Galaxy Z Flip 6 wirklich an Ausstattung und Verbesserungen bietet. Das Klapp-Handy und viele weitere neue Produkte wie der Galaxy Ring, die Galaxy Watch 7 und das Galaxy Z Fold 6 sollen an dem Tag von Samsung vorgestellt werden. Es erwarten euch also viele neue Geräte.

