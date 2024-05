Mega-Deal bei o2: iPhone 15 Pro Max und Watch Ultra 2 mit Tarif für nur 1 €

So ein Apple Bundle gibt es derzeit nur bei o2: Das iPhone 15 Pro Max ist zusammen mit der Watch Ultra 2 und dem Tarif „Mobile M Boost“ für nur 1 Euro Zuzahlung im Angebot. So bekommt ihr das beste iPhone 15 mit großzügigen 50 GB 5G Datenvolumen in einem günstigen Tarif-Deal. Alle Details zur Aktion findet ihr hier.

o2: iPhone 15 Pro Max & Watch Ultra 2 mit 50 GB 5G zum Tiefstpreis

Wer das größte und beste iPhone haben möchte, muss nicht immer tief in die Tasche greifen. Oft lohnt es sich, einen Blick auf Tarifangebote zu werfen, um teure Flaggschiff-Smartphones im Bundle deutlich günstiger zu bekommen. So auch beim aktuellen Top-Deal von o2: Ihr erhaltet das Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) zusammen mit der Watch Ultra 2 und dem „Mobile M Boost“-Vertrag für nur 1 Euro Zuzahlung und 74,99 Euro monatlich bei einer Ratenzahlung über 36 Monate. Der Tarif beinhaltet großzügige 50 GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s im durch das Fachmagazin connect auch 2024 „sehr gut“ bewerteten Telefónica-Netz.

Das Besondere an „Mobile M Boost“ ist, dass sich das Datenvolumen alle 12 Monate automatisch um 5 GB erhöht – ohne Aufpreis. Außerdem könnt ihr den Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Im Bundle mit dem iPhone 15 Pro Max und der Apple Watch Ultra 2 erhaltet ihr den deutlich leistungsstärkeren „Mobile M Boost“ für kurze Zeit zum gleichen Preis wie den normalen „Mobile M“-Tarif.

Die Tarif-Details im Überblick:

Netz: Telefónica/o2

Tarif: Mobile M Boost

Allnet- und SMS-Flat

50 GB LTE/5G (max. 300 MBit/s)

(max. 300 MBit/s) + 5 GB jedes Jahr monatlich mehr

EU-Roaming inklusive

Connect-Option: Auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

iPhone 15 Pro Max bei o2: Darum lohnt sich das Angebot

Bei Ratenzahlung über 36 Monate beträgt der monatliche Preis 74,99 Euro – auf den ersten Blick sieht der Tarif teuer aus, tatsächlich zahlt man aber nur 9,93 Euro im Monat. Für eine Allnet- und SMS-Flat mit satten 50 GB 5G-Datenvolumen plus 5 GB zusätzlich pro Jahr ist das ein wirklich fairer Deal.

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 74,99 Euro Anzahlung Gerät

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) gratis (statt 39,99 Euro) Versandkosten

(einmalig) 4,99 Gesamtkosten nach 36 Monaten 2.705,63 Euro Gerätewert iPhone 15 Pro Max 1.449 Euro UVP Gerätewert Apple Watch Ultra 2 899 Euro UVP Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte) 357,63 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 9,93 Euro Zum Angebot bei o2

iPhone 15 Pro Max: Das bietet euch das Flaggschiff-Handy von Apple

iPhone 15 Pro Max und iPhone 15 Pro im Größenvergleich (Bildquelle: Apple)

Das iPhone 15 Pro Max besticht vor allem durch sein edles Design mit 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED Display, Titan mit Ceramic Shield Front und einer Rückseite aus mattem, strukturiertem Glas. Bei o2 gibt es die Farbvariante in edlem Titanschwarz als Speichervariante mit 256 GB. Ein weiteres Highlight ist die Kameraausstattung mit Pro System und 48 MP Hauptkamera sowie Tele- und Weitwinkelobjektiv. Die Kamera bietet jetzt noch schnelleren Fokus, räumliche Videoaufnahmen oder Action Buttons für bessere Ergebnisse. Damit bietet das Gerät die perfekte Kameraauflösung für deine YouTube Shorts.

Ein A17 Pro Chip, IP68 Wasser- und Staubschutz sowie eine lange Akkulaufzeit mit bis zu 29 Stunden Videowiedergabe runden Apples neuestes Flaggschiff ab.

Wer auf der Suche nach einem iPhone-Schnäppchen wie diesem ist, sollte allerdings schnell sein – das Tarif-Bundle bei o2 gilt nur für kurze Zeit und vergleichbare Deals sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft. Alle weiteren Details zum Tarif sowie die technischen Daten des iPhone 15 Pro Max und der Apple Watch Ultra 2 gibt es direkt in der Angebotsübersicht von o2.