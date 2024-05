PlayStation-Games auf dem iPhone: Gratis-App stürmt die Apple-Charts

Apple ändert die Regeln des iOS App Stores. In der Folge sind jetzt auch Retro-Gaming-Emulatoren zugelassen – ein Fakt, der von vielen Entwicklern sofort ausgenutzt wird. In den US-Charts startet eine App für PlayStation-Games sofort durch.

PSP-Emulator auf dem iPhone sehr beliebt

Ein neues Gesetz der Europäischen Union zwingt Apple zum Handeln. Der Digital Markets Act hat viele Vorteile für Kunden. Ein Nebeneffekt ist allerdings, dass der iPhone-Hersteller jetzt auch Emulatoren für Videospiele zulässt. Eine Gratis-App zur Wiedergabe von Spielen der PlayStation Portable (PSP) erfreut sich jetzt besonderer Beliebtheit.

Ein Blick in die iPhone-Charts des iOS App Stores offenbart, dass der PSP-Emulator PPSSPP in den USA gerade auf dem vierten Platz steht. Die App RetroArch hat es sich dagegen auf Platz 23 bequem gemacht. Dort lässt sich eine breitere Auswahl an Plattformen simulieren, darunter auch Nintendo-Konsolen (Quelle: iOS App Store).

Hierzulande scheint der Hype um Emulatoren noch nicht angekommen zu sein. In den deutschen iPhone-Charts steht RetroArch auf dem 34. Platz, PPSSPP sogar auf dem 78. Platz.

PPSSPP könnt ihr auch auf der Apple Vision Pro einsetzen. Das kann die Mixed-Reality-Brille:

Was kann der PlayStation-Emulator?

Die PPSSPP-App ist kostenlos. Wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt, könnt ihr auch zu einer alternativen Version für 5,99 Euro greifen. Mit dem Emulator könnt ihr PSP-Games in Full-HD auf eurem iOS-Gerät zocken. Im App-Store wird PPSSPP sehr gut bewertet. Nach 114 Reviews steht die App bei 4,9 von 5 Sternen. Aktuell fehlen noch ein paar kleinere Features und auch Support für das Magic Keyboard des iPads soll erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Schon die Produktseite weißt allerdings daraufhin, dass ihr mit dem Download von PPSSPP nicht Zugriff auf die tatsächlichen PlayStation-Games bekommt. Um zocken zu können, müsst ihr eure PSP-Spiele in .ISO oder .CSO Dateien umwandeln. Die PPSSPP-Website liefert zusätzliche Hilfestellung.