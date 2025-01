Bis zu 10K mit 120 FPS: Neuer HDMI-Standard macht Riesensprung nach vorne

Das HDMI-Forum hat auf der CES 2025 seinen neuen Standard vorgestellt: Mit HDMI 2.2 eröffnen sich für Gamer und Heimkino-Enthusiasten spektakuläre audiovisuelle Möglichkeiten, denn die Verbindung bewältigt eine bemerkenswerte Bandbreite.

Update vom 7. Januar 2025:

Im Vergleich zu HDMI 2.1 verdoppelt sich mit HDMI 2.2 die Leistung – statt 48 Gigabit pro Sekunde schafft der neue Standard satte 96 Gigabit pro Sekunde. Für Nutzer bedeutet dies potenziell weitaus höhere Auflösungen und Framerates, denn die Kabel können somit wesentlich größere Datenmengen übertragen.

Der neue HDMI-Standard peilt beachtliche Grafik-Meilensteine an – so soll es für 4K mit 480 FPS, 8K mit 240 FPS und 10K mit 120 FPS reichen. Dass dafür benötigte Displays noch lange nicht in gewöhnlichen Haushalten vorhanden sind, ist hingegen ein ganz anderes Problem (Quelle: HDMI-Forum).