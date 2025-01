PlayStation 7 keine Konsole mehr? Sony zeigt irres Holodeck, mit dem ihr Zombies riechen könnt

Wie sieht denn so die Zukunft aus? Auf der Tech-Messe CES in Las Vegas werden die neuesten Geräte vorgestellt, und darunter tummelt sich auch Sony mit einem großen „Holodeck“, in dem ihr Zombies riechen könnt. Wenn ihr das wollt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Immersive Entertainment Concept“ von Sony ist schon ein bisschen irre

Auf der Tech-Messe CES in Las Vegas hat Sony sein „Immersive Entertainment Concept“ vorgestellt – einen verkabelten Raum, dessen Wände eigentlich Screens sind, auf denen Spiele wie The Last of Us abgespielt werden können. Die Wände sind Crystal-LED-Displays (Quelle: Sony), und mit einem Geruchssystem soll man als Besucher die Zombies auch riechen können. Die Frage, ob man das will, sei mal dahingestellt.

Anzeige

Wie ihr im offiziellen Video zu dem Entertainment-Raum sehen könnt, gibt es auch Controller, wie Taschenlampen und Gewehre, mit denen ihr in den dunklen Raum leuchtet oder Zombies erschießt. Über Kameras und diverse andere Technik werden die Bewegungen der Menschen im Raum aufgenommen und im Spiel verarbeitet.

Wie das aussieht? Schaut euch das offizielle Video von Sony auf YouTube an:

PlayStation 7 keine Konsole mehr? Na, mal sehen

Bei der Entertainment Experience auf der CES von Sony handelt es sich, ganz dem Namen nach, aber wirklich nur um ein Konzept. Kaufen könnt ihr euch diesen Raum nicht – und wo solltet ihr ihn auch hinstellen?

Anzeige

So bald gibt es also kein Playstation-Holodeck – und falls es irgendwann eins geben sollte, dann entweder nur als mietbaren Ort, an den ihr hingehen könnt, oder aber in einer völlig anderen Version, die auch irgendwie in eure Wohnung passt.

Anzeige

Spannend sind da ja schon die Crystal-LED-Display-Wände. Würden Wohnungen direkt mit ihnen ausgestattet werden, könntet ihr auch euren Raum in ein Spiel verwandeln – oder aber generell ohne Bildschirm und stattdessen mit euren Wänden arbeiten, spielen, oder das Internet durchforsten. Wie eben in jeder dritten Black-Mirror-Episode. Aber das passiert sicherlich nicht in den nächsten fünf Jahren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.