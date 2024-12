Elden Ring Nightreign: FromSoftware bestätigt Comeback und mein Hype steigt noch weiter

Elden Ring bekommt überraschend ein Spin-off. Im Trailer konnten Fans bereits die Rückkehr eines alten Bekannten bestaunen. FromSoftware bestätigt jetzt die Rückkehr weiterer Dark-Souls-Bosse.

Update vom 19. Dezember: Im Interview mit Famitsu bestätigt Junya Ishizaki, Game Director von Elden Ring: Nightreign, dass sich Fans die Rückkehr des Namenlosen Königs aus Dark Souls 3 nicht nur eingebildet haben. Im Spin-off sollen tatsächlich auch weitere Gegner aus der Dark-Souls-Reihe auftreten – allerdings nicht allzu viele. Ishizaki lässt auch durchblicken, dass nicht nur Bosse aus Dark Souls 3 zurückkommen, sondern aus der gesamten Trilogie (Quelle: Famitsu). Die Steam-Produktseite könnte bereits Freja, die Liebste des Herzogs, aus Dark Souls 2 in ihrer ganzen Riesenspinnenpracht zeigen. Ishizaki will mit den Gegnern aus anderen Spielen ein Gefühl des Chaos erzeugen und ich stimme total zu. Plötzliche Auftritte von komplett unerwarteten Feinden sorgen dafür, dass sich selbst Elden-Ring Veteranen nie zu sicher fühlen können. Als riesiger Dark-Souls-Fans freue ich mich jetzt noch viel mehr auf das neue Spiel.

Originalmeldung vom 13. Dezember 2024:

Elden Ring: Nightreign – im Trailer steckt ein alter Feind

Wie aus dem Nichts ist ein neuer Trailer zu Elden Ring aufgetaucht. Das beliebte Open-World-RPG sollte eigentlich fertig und abgeschlossen sein. FromSoftware hat aber noch ein Ass im Ärmel:

Elden Ring: Nightreign ist ein Koop-Action-Survival-Game für drei Spieler, in dem Fans ins Zwischenland zurückkehren, um gegen neue und bekannte Gegner und Bosse anzutreten.

Der Trailer für Nightreign hält noch eine weitere Überraschung bereit. Etwa bei Minute 2:10 zeigt er einen Kampf gegen einen Ritter auf einem Drachen, der Blitze schießt. Moment! Den Boss kenne ich doch. Das ist der Namenlose König aus Dark Souls 3!

Schaut euch hier den Trailer für Elden Ring: Nightreign an:

Elden Ring: Nightreign – Reveal-Trailer

Boss aus Dark Souls 3 in Elden Ring: Was bedeutet das?

Es ist nicht das erste Mal, dass Elden Ring bestimmte Gegner aus den Dark-Souls-Spielen recycelt (die Avatare des Erdenbaums basieren noch auf dem Asyl-Dämon aus dem ersten Dark Souls). Während Attacken und Animationen oft gleich bleiben, haben Feinde bisher aber immer noch ein neues Design bekommen.

Beim Namenlosen König ist das anders. Das ist der exakt gleiche Boss – vom Drachenvogel bis zum Speer. Bedeutet das also, dass Elden Ring und Dark Souls die ganze Zeit im gleichen Universum gespielt haben?

Eher nicht! Laut FromSoftware spielt Elden Ring: Nightreign in einem Paralleluniversum von Elden Ring. Ich gehe also davon aus, dass hier das Gameplay im Vordergrund steht und die tiefgründe, aber verwirrende Story des Spiels nicht wirklich relevant wird.

Elden Ring: Welche Bosse können zurückkommen?

Trotzdem kann der Auftritt des Namenlosen Königs ein Hinweis auf etwas Großes sein: Die Rückkehr von noch viel mehr Bossen aus den bisherigen FromSoftware-Games. Gerade Dark Souls 3 hat hier vielversprechende Kandidaten wie Yhorm der Riese oder die Seele der Asche.

Bei den etwas älteren Souls-Spielen kann ich mir ein Boss-Comeback aktuell nur schwer vorstellen. Die wurden noch für ein sehr viel langsameres Spiel entwickelt. Der alte Pinwheel kann mit den akrobatischen Attacken aus Elden Ring sicher nicht mithalten.

Interessant wäre dagegen eine Rückkehr von Bossen aus Sekiro: Shadows Die Twice, obwohl hier die Abwesenheit des Parade-Systems im Weg steht. In jedem Fall freue ich mich darauf, was FromSoftware für Elden Ring: Nightreign ausgeheckt hat.

In Elden Ring Neightreign könnt ihr euch auf alte Bekannte freuen. (© FromSoftware)

