Das große Comeback von Elden Ring ist vor Release ein ziemliches Desaster

Heute wäre der Tag gewesen, an dem RPG-Fans zurück in die Zwischenlande strömen können, um Elden-Ring-Bossen ordentlich einzuheizen. In der Praxis hat das aber überhaupt nicht geklappt.

Elden Ring: Nightreign – Server machen Probleme

Der Netzwerktest für Elden Ring: Nightreign läuft gar nicht gut. Aufgrund von Serverproblemen konnten viele Spieler während der ersten dreistündigen Testphase von 12 bis 15 Uhr überhaupt nicht zocken.

Auf X (früher Twitter) entschuldigt sich FromSoftware während des Tests mehrfach bei den Spielern für die Probleme. Zwischenzeitlich wurden die Server auch neu gestartet. Möglicherweise soll es im Laufe des Tages eine weitere Test-Session geben (Quelle: FromSoftware).

Viele Spieler kamen während des Elden-Ring-Stresstests nicht über die Meldung hinaus. (© FromSoftware)

Der Netzwerktest für Elden Ring: Nightreign sollte überprüfen, ob die FromSoftware-Server für das Multiplayer-RPG gewappnet sind. Jetzt wissen wir, dass sie es nicht sind. Hoffentlich gelingt es dem Entwickler, bis zur nächsten Test-Session Verbesserungen vorzunehmen, damit die Fans nicht erneut auf dem Trockenen sitzen. Wenn Elden Ring: Nightreign funktioniert, ist es nämlich ein richtig gutes Spiel:

Auch mein Kollege Josua Schneider hatte beim Netzwerktest Pech: