Zweiter Trailer für GTA 6: Rockstar könnte den Termin schon verraten haben

Seit mehr als einem Jahr gibt es keine neuen Informationen zu Grand Theft Auto 6. Fans wollen jetzt Hinweise gefunden haben, wonach der lang erwartete zweite Trailer für das Open-World-Game noch dieses Jahr erscheinen könnte.

Wann erscheint der zweite Trailer für GTA 6?

Der erste Trailer für GTA 6 ist mehr als ein Jahr alt. Seitdem hat Entwickler Rockstar keine neuen Infos zum Open-World-Hit verraten. Das könnte sich jetzt allerdings geändert haben – zumindest, wenn man einer Fan-Theorie glaubt.

Am 19. Dezember hat Rockstar in den sozialen Medien das Bild eines Polizeiautos geteilt, das ab sofort in GTA Online verfügbar ist. Merkwürdigerweise ist das Nummernschild nur auf X (früher Twitter) lesbar. Auf YouTube wurde es schwarz übermalt. Das macht es allerdings nur noch interessanter.

Das Nummernschild zeigt die folgende Abfolge aus Zahlen und Buchstaben: 6DW31980. Rechnet man alle Zahlen zusammen, ergibt das 27. Erscheint der Trailer also womöglich am 27. Dezember?

Theorie zu GTA 6: Ist da was dran?

Seitdem die Fans durch das Nummernschild auf die 27 aufmerksam geworden sind, ist die Zahl jetzt plötzlich überall zu finden. So ist im ersten Trailer in der 27. Sekunde doch tatsächlich ein Auto zu sehen, auf dem die Zahl 27 geschrieben ist. Gleichzeitig hat Rockstar exakt 27 Posts auf dem eigenen Instagram-Kanal. Eine versteckte Notiz im Social-Media-Posts eines Rockstar-Entwicklers zeigt ebenfalls die 27 (Quelle: Reddit). Viele Fans sind jetzt überzeugt, dass Rockstar entweder etwas Großes für den 27. Dezember plant oder die Spieler nur noch veralbern will.

Die überall auftauchende 27 könnte ein Hinweis auf den zweiten Trailer für GTA 6 sein. Gleichzeitig könnte die Zahl aber auch nur deshalb auffallen, weil Fans jetzt überall fanatisch nach ihr suchen. Eine 27 in der 27. Sekunde wirkt zu verrückt, um ein Zufall zu sein, doch konnte Rockstar überhaupt vor mehr als einem Jahr wissen, wann sie den zweiten Trailern veröffentlichen würden? Wie bei allen Fan-Theorien lohnt es sich auch hier skeptisch zu sein – vor allem da bisherige Theorien allesamt falsch lagen.

