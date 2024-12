Freie Fahrt für GTA 6: Großer Konkurrent grenzt sich vom Open-World-Hit ab

Wenn GTA 6 wirklich im Herbst 2025 erscheint, haben es andere Spiele schwer. Die Entwickler von Mafia: The Old Country machen sich wegen der mächtigen Konkurrenz aber keine Sorgen.

Keine Konkurrenz für GTA 6: Das neue Mafia ist ganz anders

Auf den ersten Blick sind Grand Theft Auto 6 und Mafia: The Old Country ziemlich ähnliche Spiele. Zwei Open-World-Games über Verbrecher, die auch noch beide einen Release im Jahr 2025 anstreben. Im Interview mit IGN erklärt Entwickler Hangar 13 jetzt, warum in Mafia weniger GTA steckt als vielleicht gedacht.

Auf die Frage, wie Mafia: The Old Country sich von GTA 6 abgrenzen kann, hat Game Director Alex Cox eine klare Antwort. So seien die Spiele sehr unterschiedlich:

Aber bei Mafia lag der Schwerpunkt schon immer mehr auf der linearen Story und weniger auf den Sandbox-Erfahrungen, die Rockstar in bester Qualität liefert. Der Fokus auf die Story hat bei Mafia im Laufe der Zeit nur zugenommen, also glaube ich nicht, dass die Spiele grundsätzlich so ähnlich sind, außer dass sie ein gemeinsames Thema haben. Alex Cox, Game Director für Mafia: The Old Country

Nick Baynes, Präsident von Hangar 13, erklärt weiter, dass sich Mafia: The Old Country mit seinem eher linearen Abenteuer an den ersten beiden Teilen der Reihe und weniger an Mafia 3 orientiert. Im neuen Spiel könnten Fans durchaus den vorgegebenen Pfad verlassen und eine wunderschöne Welt erkunden. Der Entwickler empfiehlt jedoch, dass Spieler der Story folgen (Quelle: IGN).

GTA 6 und Mafia: Abgrenzung nutzt beiden Spielen

In Mafia: The Old Country erwartet Spieler offenbar durchaus eine größere Welt, in der aber voraussichtlich keine tausenden Nebenaktivitäten warten. Für GTA 6 bedeutet das einen Konkurrenten weniger, mit dem sich der Open-World-Gigant vergleichen lassen muss.

Umgekehrt gilt das noch stärker, denn Mafia hätte kaum mit dem Umfang von GTA mithalten können. Grand Theft Auto 6 wird sogar so heiß erwartet, dass sich viele Gaming-Publisher nicht trauen, ein Spiel im gleichen Zeitraum zu veröffentlichen.

Wann dieser Zeitraum genau ist, ist bisher aktuell noch gar nicht so klar. Mafia: The Old Country soll bereits in der Mitte des Jahres 2025 erscheinen. GTA 6 wird im Herbst erwartet, wobei eine Verschiebung noch nicht ausgeschlossen werden kann.

Schaut euch hier den Trailer für Mafia: The Old Country an:

Mafia: The Old Country – The Initiation Trailer

