GTA 6 bricht traurigen Rekord: Rockstar lässt Fans besonders lange warten

GTA-Fans warten verzweifelt auf irgendeine Neuigkeit zu Grand Theft Auto 6. Rockstar hält seit über einem Jahr komplette Funkstille. Die Wartezeit zwischen Trailern erreicht jetzt einen neuen Höhepunkt.

Erster Trailer für GTA 6 ist über ein Jahr alt

Seit dem ersten Trailer für GTA 6 hält sich Rockstar Games bedeckt. Langjährige Fans des Entwicklers dürfte die Warterei bekannt vorkommen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Trailer von Grand Theft Auto 5 lagen immerhin ganze 378 Tage – GTA 6 hat diesen traurigen Rekord jetzt allerdings gebrochen.

Der allererste Trailer für GTA 5 erschien am 2. November 2011. Der zweite Trailer, der inzwischen nicht mehr auf YouTube-Channel von Rockstar verfügbar ist, folgte am 14. November 2012. GTA 6 hat seinen ersten Trailer am 5. Dezember 2023 bekommen. Wir sind jetzt also offiziell bei Tag 379 ohne neuen Trailer.

Auch GTA-Fans auf Reddit sind sich schmerzlich bewusst, wie lange Rockstar sie jetzt schon zappeln lässt. Nutzer NSNUA merkt sogar an, dass die Lage noch wesentlich schlimmer ist. So habe Rockstar in der Wartezeit zwischen GTA-5-Trailern wenigstens Screenshots geteilt und es gab sogar Previews von Gaming-Magazinen (Quelle: Reddit).

Im Fall von GTA 6 gibt es keine Bilder, keine Infos, keine Brotkrumen, sondern nur Schweigen – ein Ex-Entwickler hat bereits erklärt, dass Rockstar gar keinen Rummel um das Spiel machen müsste, da der Hype ja sowieso da ist.

Wann kommt der zweite Trailer für GTA 6?

Auch zwischen den ersten beiden Trailern für Red Dead Redemption 2 hat sich Rockstar übrigens viel Zeit gelassen. Beim Western-Hit sind 343 Tage ins Land gezogen.

Wann der zweite Trailer kommt, ist weiterhin ein komplettes Mysterium. Zwischenzeitlich haben die Fans geglaubt, der Mond würde ihnen das korrekte Datum vorhersagen.

Ein wesentlich wahrscheinlicheres Szenario ist aktuell ebenfalls auf Reddit zu finden. Nutzer Kolbenmaschine merkt hier an, dass Rockstar den zweiten Trailer für GTA 5 und Red Dead Redemption 2 zwischen vier und sechs Monaten vor dem geplanten Release-Termin veröffentlicht hat. Falls der Entwickler ähnlich plant, würde der zweite Trailer für GTA 6 also im Frühling nächsten Jahres erscheinen (Quelle: Reddit)

Sowohl GTA 5 als auch Red Dead Redemption 2 haben ihren geplanten Release-Termin letztendlich verpasst. Auch GTA 6 könnte das noch passieren. In diesem Fall würde das Spiel wohl erst 2026 erscheinen.

